Albert Lyckåsen leter återigen efter en ny klubb. Detta efter utfrysningen i Västerås som ledde till spel i norska Nidaros.

Albert Lyckåsen lämnar norska Nidaros.

– Jag tror inte att det är någon hemlighet att saker till och från inte har skötts så proffsigt.

Så lät det i VLT, under augusti, då Albert Lyckåsen blivit utfryst från Västerås och inte fick träna med laget under försäsongen. Den 24-årige backen gick sedan kontraktslös under hösten, innan norska Nidaros valde att erbjuda ett kontrakt. 15 poäng på 22 matcher följde i den nya tröjan, där klubben räddades kvar via kval, men nu har kontraktet gått ut.

Avtackningen av Albert Lyckåsen skedde under fredagen, och innebär att den en gång NHL-draftade talangen, söker sig vidare.

Bålsta-fostrdade Lyckåsen fick sin hockeyutbildning i Linköping. Där etablerade han sig som juniorlandslagsspelare och fick chansen i SHL. Via Karlskoga och AIK hamnade han sedan i Västerås för sin fjärde hela säsong i andra divisionen.

Buffalo Sabres tingade Albert Lyckåsen i sjunde rundan av NHL-draften 2020.

