Tidigare AIK-stjärnan tillgänglig på marknaden

Adam Rockwood blir tillgänglig på marknaden.

Den förre MoDo- och AIK-centern bryter med HC Presov i Slovakien.

Adam Rockwood blir återigen klubblös. Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

Säsongen 2022/23 spelade Adam Rockwood i AIK och han gjorde då succé i HockeyAllsvenskan. Han var en av lagets bästa spelare med 39 poäng på 48 matcher i grundserien samt nio poäng på åtta slutspelsmatcher. Efter säsongen i AIK lämnade dock kanadensaren för spel i österrikiska Innsbruck.

Sedan 2024 har Rockwood spelat nere i Slovakien. I fjol blev det 39 poäng på 33 matcher för HK Dukla Michalovce och till årets säsong flyttade han till HK Spisska Nova Ves. Det blev däremot endast tio matcher, och sex poäng, i klubben innan det i oktober stod klart att Rockwood lämnade. Han gick i stället till konkurrenten HC Presov. Där har centern varit bättre med 17 poäng på 20 matcher.

Men nu meddelar Presov att de har kommit överens om att bryta kontraktet med Adam Rockwood. Han lämnar alltså sin andra klubb den här säsongen och blir tillgänglig på marknaden. Än är det osäkert var 30-åringen väljer att fortsätta sin karriär.

Förutom AIK har Adam Rockwood tidigare också spelat för MoDo i Sverige. Han flyttade till MoDo mitt under säsongen i HockeyAllsvenskan 2020/21 och blev en injektion för klubben. Han stod för 20 poäng på 24 matcher innan han sedan lämnade för spel i finska Ilves där han avslutade säsongen 2021.

Source: Adam Rockwood @ Elite Prospects