Gretzky om kontroversen: ”Spelarna ville ha det här”

Med två kanadensiska domare vann Kanada mot Finland – efter ett par omdiskuterade domslut.

För HBO Max berättar nu Wayne Gretzky varför det är möjligt.

– Spelarna ville ha det här, berättar han i sändningen.

Wayne Gretzky och Mats Sundin om domarkontroversen. Foto: Bildbyrån/HBO Max

När HBO Max snackade ner Kanadas mäktiga vändning mot Finland i OS-semifinalen, från 0–2 till 3–2, var det gott om NHL-legacy i studion.

Såväl Mats Sundin som Wayne Gretzky stod med Camilla Nordlund och pratade om domsluten som blev ifrågasatta. Både av finländarna i båset och legendaren Teemu Selänne på X (något du kan läsa mer om här).

I sändningen valde Wayne Gretzky att förklara hur det kunde stå två kanadensiska huvuddomare på isen.

– Spelarfacket, med både finska, svenska, kanadensiska och amerikanska spelare, ville ha NHL-domare. Var de kanadensare? Ja. Var de partiska? Nej. Spelarna ville ha det här, säger han.

”Det är klart att du kan hata det”

Samtidigt kunde han sympatisera med att den höga klubban från Niko Mikkola, som ledde till Kanadas sena avgörande i powerplay, kändes hård.

– Du spelar hårt och man ska spela fysiskt, det är en del av matchen. Det är klart att du kan hata att en match avgörs av en olyckshändelse som denna, säger Gretzky till HBO Max.

Mats Sundin var tydlig – och kort. Han hade inte gillat att vara i finländarnas sits, med kanadensiska domare.

– Jag hade inte gillat det som finsk spelare, säger han.

Den kanadensiska huvuddomarduon Eric Furlatt och Dan O’Rourke är NHL-domare till vardags och är alltså från Kanada.