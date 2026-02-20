Legendarens raseri: ”Pinsam utvisning – vilket skämt”

Den 20 februari 2026 var dagen då Teemu Selänne förlorade sitt poängrekord i ett OS – och Finland tappade finalplatsen i slutperioden mot Kanada.

Det var nog för att den finländska legendaren skulle tappa det – fullständigt.

”Att slå världens bästa hockeynation och kanadensiska domare på samma kväll är väl omöjligt, antar jag”, skriver han bland annat på X.

Teemu Selänne går till attack mot domarna. Foto: Bildbyrån

Teemu Selänne och Saku Koivu gjorde elva poäng var för Finland i OS-turneringen 2006, som de förlorade mot Tre Kronor i finalen.

Därmed stod den finländska duon för en rekordnotering i poäng i en OS-turnering med NHL-spelare, som skulle visa sig stå väldigt länge. Då gjorde de elva poäng var på åtta matcher.

Närmare bestämt skulle det hålla tills i dag. För lika snabbt som Finlands gulddrömmar väcktes till liv med en överraskande 2–0 ledning mot självaste Kanada, slog Connor McDavid rekordet och finalplatsen ur händerna på vårt grannland i öst.

Sågar domarteamet: ”VIlket skämt”

Men Kanadas vändning har blivit omdiskuterad. Vid 2–2 målet stördes Juuse Saros till den grad att han ramlade till marken och 3–2 målet granskades för offside. Dessutom blev utvisningen som ledde till avgörande 3–2 målet också omdiskuterad.

I ett inlägg på X gick Teemu Selänne till attack mot domarna i matchen, där en av dem var från Kanada.

”Att slå världens bästa hockeynation och kanadensiska domare på samma kväll är väl omöjligt, antar jag. Det är en fullständigt pinsam utvisning med 90 sekunder kvar av en OS-semifinal. Vilket skämt!”, skriver han på plattformen.