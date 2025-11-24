OS närmar sig och Victor Hedman går fortfarande skada. Nu har Tampa Bay Lightning satt upp sin lagkapten på långtidsskadelistan efter att han missat lagets sex senaste matcher.

– Han kommer nog inte att spela på ett par veckor till, säger Lightnings coach Jon Cooper enligt NHL.com.

Victor Hedman går skadad inför OS i Milano. Foto: Winslow Townson-Imagn Images

Victor Hedman är en av de givna spelarna i Sam Hallams svenska OS-trupp. Men den senaste tiden har backen gått skadad och av allt att döma ser han ut att missa ytterligare tid.

Tampa Bay Lightning satte nyligen upp Hedman på sin långtidsskadelista retroaktivt, vilket indikerar att han minst kommer att missa tio matcher totalt. 34-åringen har inte varit ombytt sedan Lightnings 3–2-seger mot Washington Capitals den 9 november.

I helgen lät också Lightnings coach Jon Cooper meddela att de inte förväntar sig att Hedman kommer till spel närmaste tiden.

– Det kommer nog att dröja ett tag innan han spelar igen, säger Cooper som inte avslöjat vad det är för skada som Hedman dras med.

Elias Lindholm tillbaka i Boston Bruins efter skada

Victor Hedman hade svarat för tolv assist på 15 matcher innan han skadades. Hittills har han missat sex raka matcher för Lightning, som klarat sig bra i svenskens frånvaro. Just nu har de tre raka segrar och har vunnit sju av sina tio senaste matcher. De ligger tvåa efter Detroit Red Wings i Atlantic Division.

Hedman är en av sex svenska spelare som redan är uttagen till Tre Kronor inför OS i Milano i februari.

En annan svensk som däremot är tillbaka efter skada är Elias Lindholm. När Boston Bruins föll med 1–3 mot San Jose Sharks i natt spelade han 15.41 efter att ha missat de tio senaste matcherna med en knäskada. Lindholm skadade sig efter en kollision med Buffalos Jordan Greenway den 30 oktober.

Han har svarat för nio poäng (4+5) på 14 matcher den här säsongen.