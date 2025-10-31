Boston Bruins lyckades besegra Buffalo Sabres – men förlorade Elias Lindholm i processen. Svensken fick hjälpas av isen efter en kollision med motståndaren Jordan Greenway i Bruins 4–3-seger.

– Vi får utvärdera honom i morgon, säger Bruins coach Marco Sturm.

Elias Lindholm vrider sig i plågor efter kollisionen med Jordan Greenway. Foto: Bob DeChiara-Imagn Images

Efter ett tungt första år i Boston Bruins fick Elias Lindholm lite upprättelse via sin starka VM-insats för Tre Kronor. Med sina åtta mål var han turneringens bästa målskytt i Stockholm och slutade tvåa i poängligan efter Tjeckiens David Pastrnak (15 poäng), till vardags hans kedjekamrat med Bruins.

Den här säsongen började också lovande på det individuella planet för Lindholm. Inför nattens möte med Buffalo Sabres hade 30-åringen gjort nio poäng (4+5) på sina tolv första matcher. Men nu är frågan om det blir några fler matcher på ett tag.

I Bruins 4–3-seger över Sabres fick svensken nämligen hjälpas av isen i den andra perioden, detta efter en kollision med forwarden Jordan Greenway i mittzonen. Bruins meddelade kort därpå att Lindholm inte skulle återvända till isen.

– Vi får utvärdera honom i morgon. Vanligtvis när en spelare behöver hjälp att ta sig av isen är det ett dåligt tecken, säger Bruins coach Marco Sturm om Lindholm.

Se incidenten i videospelaren!

Rasmus Dahlin spräckte målnollan för Buffalo Sabres

Boston Bruins besegrade Sabres efter förlängning sedan ryssen Marat Chusnutdinov avgjort matchen. Notabelt är att Rasmus Dahlin sköt säsongens första mål för Sabres och adderade en assist. Han har nio poäng (1+8) på elva matcher den här säsongen.

Elias Lindholm kom till Boston som free agent sommaren 2024 då han skrev ett sjuårskontrakt med klubben värt 54,25 miljoner dollar, drygt 500 miljoner kronor. Under sitt första år i klubben spelade Lindholm samtliga 82 grundseriematcher och noterades för 17 mål och 30 assist, totalt 47 poäng.

Lindholm draftades ursprungligen som femte spelare totalt 2013 av Carolina Hurricanes, där han tillbringade de fem första åren av sin NHL-karriär. Inför säsongen 2018/19 trejdades Lindholm till Calgary Flames i en bytesaffär som även inkluderade Noah Hanifin, Dougie Hamilton, Michael Ferland och Adam Fox.

Det var i Calgary som Lindholm tog sitt spel till nästa nivå. Han spelade fem och en halv säsong med klubben och hade sin hittills bästa säsong där 2021/22 då han gjorde 82 poäng på 82 matcher. Under säsongen 2023/24 trejdades han till Vancouver Canucks, där han avslutade den säsongen innan han skrev på för Bruins.

Boston–Buffalo 4–3 (2–0, 1–1, 0–2, 1–0)

Första perioden: 1–0 (13.07) Morgan Geekie (David Pastrnak, Pavel Zacha), 2–0 (15.07) David Pastrnak.

Andra perioden: 2–1 (36.01) Rasmus Dahlin (Zach Benson, Tage Thompson), 3–1 (39.39) Mark Kastelic (Tanner Jeannot, Sean Kuraly).

Tredje perioden: 3–2 (47.00) Josh Doan (Alex Tuch, Owen Power), 3–3 (54.25) Alex Tuch (Rasmus Dahlin).

Förlängning: 4–3 (62.07) Marat Chusnutdinov (Fraser Minten).

Source: Elias Lindholm @ Elite Prospects

TV: Highlights från Boston – Buffalo