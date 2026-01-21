Stjärnorna ratas till OS – doldisen kallas in som ersättare

Seth Jones missar OS i Milano.

Då väljer USA att kalla in Jackson LaCombe som ersättare – i stället för stjärnor som Adam Fox och Lane Hutson.

Jackson LaCombe kallas in för att ersätta Seth Jones – Adam Fox och Lane Hutson ratas av USA. Foto: Bildbyrån (Montage)

USA tvingas till en ändring i sin trupp inför OS i Milano nästa månad.

Veteranen Seth Jones kommer inte till spel i mästerskapet. Det amerikanska landslaget meddelar att Jones kommer att missa OS på grund av en skada. För 31-åringen, som vann Stanley Cup med Florida Panthers förra året, är det ett tungt besked då detta hade varit hans första OS – och sannolikt hans största chans att någonsin få spela i de olympiska mästerskapen.

Efter skadan på Seth Jones tvingas USA kalla in en ersättare. Det står nu klart att det blir Anaheim Ducks nyckelback Jackson LaCombe som kallas in för att ersätta Jones i OS-truppen. 25-årige LaCombe gör sin blott tredje säsong som ordinarie NHL-spelare. Han fick sitt genombrott i Anaheim förra säsongen där han växte ut till en av lagets toppspelare. I fjol var han också med när USA vann ett historiskt VM-guld i Stockholm och nu får LaCombe även representera USA vid OS.

Adam Fox och Lane Hutson ratas av USA

Noterbart är alltså att USA fortsatt väljer att hålla stjärnbackarna Adam Fox och Lane Hutson utanför truppen. Det höjdes en del ögonbryn över att duon saknades redan när USA tog ut truppen efter nyår. Nu när USA fick en ledig plats i truppen ratas alltså både Fox och Hutson återigen.

Lane Hutson är, tillsammans med Zach Werenski, den poängbästa amerikanska backen i NHL med 52 poäng på 50 matcher. Med det är 21-åringen delad tvåa i backarnas poängliga i NHL, endast superstjärnan Cale Makar är bättre med 54 poäng den här säsongen. Adam Fox har varit skadad under säsongen men när han väl har spelat har Fox varit ett ljus i mörkret för New York Rangers. Fox har gjort 28 poäng på 30 matcher från sin backplats. Han var också med och spelade för USA i 4 Nations Face-Off förra året.

Adam Fox dras just nu med en skada men han bedöms vara tillbaka i tid till OS och hade således varit uttagningsbar av USA vid behov. Fox och Hutson är däremot inte de enda noterbara petningarna i USA:s OS-trupp. Jason Robertson, som har gjort flest mål och poäng av en amerikan i NHL den här säsongen, lämnas också hemma. Även Hutsons lagkamrat i Montréal Canadiens, Cole Caufield, lämnades utanför truppen.

Här är hela USA:s trupp till OS i Milano.

