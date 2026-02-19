Glädjetårarna: USA tar OS-guld efter galet drama

USA är olympiska mästare 2026. Trots 0–1 med två minuter kvar vinner man finalen mot Kanada, och tar OS-guld.

2.04 återstod av OS-finalen i Milano när Hilary Knight klev fram för USA. 2.04 som behövde passera innan Kanada kunde jubla som olympiska mästare. MEN 36-åringen hade andra planer.

Kaptenen hade tagit plats framför mål efter en offensiv tekning, och styrde sedan in 1–1 efter ett skott från blålinjen. Detta trots att USA egentligen inte skapat några riktiga chanser i den sista jakten på ädlaste medaljen. Minuterna tickade ner och plötsligt väntade förlängning i mästerskapets final.

– Jag finner inte ord för det här. Hon är en levande legend redan inom damhockeyn och nu har hon också det där rekordet på flest amerikanska mål i OS-historien. Jag ryser faktiskt, säger Maria Rooth i SVT:s sändning.

Avgjorde i förlängningen: ”Rysare utan dess like”

Spel tre mot tre väntade precis som i bronsmatchen där Schweiz 2–1-slog Sverige.

Matchen svängde fram och tillbaka med chanser åt båda håll, och flera misstag av båda lag, men till slut fick Megan Keller avgöra. Vändningen var fullbordad för USA, som senast tog OS-guld 2018.

– Det är en rysare utan dess like. USA är uträknat, får inte till spelet överhuvudtaget i den tredje perioden, plockar ut målvakten. De får till det till slut. Trots att spelet inte stämt så står de där som vinnare, säger SVT:s Chris Härenstam samtidigt som tårarna rinner på båda sidor.

