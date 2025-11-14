Bygget av arenan där OS-hockeyn i Milano ska spelas drar ut på tiden. Nu väljer NHL att skicka över inspektörer till Italien för att försäkra sig om att nybygget håller måttet.

– Det handlar om spelarnas säkerhet i den här turneringen är det viktigaste, säger NHL:s kommissionär Gary Bettman till hockeysverige.se.

Milano Santagiulia Arena är ännu inte färdigställd, till Gary Bettmans förtret. Foto: REUTERS/Claudia Greco

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Milano Santagiulia Arena heter huvudarenan där OS-hockeyn ska spela. Ett nybygge med plats för 14,000 åskådare som beskrivs som ”state of the art”:

”Dess akustik, siktlinjer och moderna bekvämligheter skapar en unik atmosfär där passionen för sport möter spänningen från ett evenemang i världsklass”, skriver OS-organisationen på sin webbsida.

Problemet?

Med mindre än tre månader kvar till turneringen är arenan inte färdigställd. The Athletic har dessutom rapporterat att NHL är bekymrade över kvalitén på anläggningen, som enligt arrangören ska vara klar i mitten av december.

När hockeysverige.se träffar NHL:s kommissionär Gary Bettman inför NHL Global Series på fredagen bekräftar han sin oro inför evenemanget. Nästa vecka kommer ligan därför att skicka två inspektörer till Milano för att titta närmare på arenan.

– Det verkar finnas några problem, bland annat med isen, säger Bettman.

– Även om Internationella Olympiska Kommittén och Internationella Ishockeyförbundet är ansvariga och har sagt att vi inte har något att oroa oss för, kommer vi att skicka vårt eget folk för att titta själva, för det handlar om spelarnas säkerhet i den här turneringen är det viktigaste.

Gary Bettman: ”Det går ända in på målsnöret”

Förseningen av bygget är något som stör Bettman eftersom det gör det svårare att säkerställa att arenan hållet måttet.

– I de flesta fall är anläggningarna byggda och färdigställda ett år eller nästan ett år i förväg så att man kan testa dem. Det här går ända in på målsnöret, vilket inte vore vår preferens om vi hade kontrollen, säger han.

– Isförhållandena är avgörande, och därför måste vi se till att isförhållandena håller våra standarder. Förhoppningsvis kommer det att vara okej. Det ligger bortom vår kontroll och vi blir försäkrade om att allt kommer vara okej, och jag hoppas att det stämmer.

Vad hoppas du få förr besked från ditt team på plats i Milano?

– Jag vill bara ha en faktabaserad analys av vad som pågår och vilka realistiska utsikter som finns, och få grepp om de saker som fortfarande måste göras.

Så här såg Milano Santagiulia Arena ut i januari 2025. Foto: REUTERS/Claudia Greco

Att nyckelspelare återvänder till NHL skadade efter en stor turnering, tätt inpå Stanley Cup-slutspelet är ett mardrömsscenario. Vid OS i Sotji 2014 gick exempelvis Kanadas John Tavares sönder och kunde inte spela mer för sin dåvarande klubb New York Islanders under resten av säsongen. Det bidrog starkt till att laget missade slutspel och skapade en debatt om det verkligen var värt att ta risken att skicka spelare på OS.

Att det sedan blev ett uppehåll med två olympiader utan NHL-spelare berodde på andra orsaker. 2018 valde NHL att tacka nej till att delta i vinterspelen i Pyeongchang, Sydkorea, efter att inte ha kommit överens med IOK om bland annat försäkrings- och resekostnader. 2022 i Peking var det osäkerheten kring pandemin som gjorde att NHL valde att backa.

”Finns inte något bättre än best-on-best-hockey”

Gary Bettman hoppas att det ska bli en fin hockeyfest för alla involverade.

– Vi är exalterade, förutsatt att allt faller på plats, för vi tror inte att det finns något bättre än best-on-best-hockey. Oavsett om det är World Cup eller OS, är ojämförligt. Det är störande för vår säsong, och vi förstår det, och det finns frågor kring olika rättigheter för media och liknande som vi måste hantera. Men sammantaget är det viktigt för våra spelare att kunna representera sina länder, och det är främst därför vi åker.

Vad ser du för fördelar från NHL:s perspektiv med att delta i OS?

– Det ger spelarna en möjlighet att visa hur bra de är och hur fantastisk vår sport är, och det ger oss en väldigt bred, global plattform. Så återigen, det är en balans. Och sammantaget faller det ut till förmån för att åka.

Se intervjun med Gary Bettman i videospelaren ovan!