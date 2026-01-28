Finskt OS-bekymmer – målvakten klev av skadad

Även Finland har skadebekymmer inför OS. I natt tvingades formstarke målvakten Ukko-Pekka Luukkonen utgå från Buffalo Sabres vinstmatch mot Toronto Maple Leafs.

Ukko-Pekka Luukkonen utgick skadad i nattens möte med Toronto Maple Leafs. Foto: John E. Sokolowski-Imagn Images

Rasmus Dahlins hattrick för Buffalo Sabres i 7–4-segern mot Toronto Maple Leafs var nattens stora rubrik. Men det var inte bara mungipor uppåt efter bortavinsten mot rivalen.

Under matchen utgick målvakten Ukko-Pekka Luukkonen med en skada

Skadan inträffade under en intensiv förstaperiod mellan rivalerna i Atlantic Division. Den finske burväktaren lämnade isen mitt under ett powerbreak, varpå Colten Ellis ersatte honom i målet.

Det är ännu oklart exakt vad som besvärar Luukkonen, men han såg ut att ha ont efter Auston Matthews mål några minuter innan han tvingades avbryta matchen.

looks like Luukkonen pulled something on the Matthews goal pic.twitter.com/CHBg611ZsO — Omar (@TicTacTOmar) January 28, 2026

Ukko-Pekka Luukkonen kan ersättas av Joonas Korpisalo i OS-truppen

Den 26-årige Luukkonen klev av vid 12.14 in i matchen, efter att ha släppt in två mål på fem skott. Det var en del av en underhållande förstaperiod där Sabres gick till pausvila med en 3–2-ledning mot Leafs.

Skadan skapar frågetecken inför OS, där Luukkonen förväntas göra upp med Vancouver Canucks Kevin Lankinen om andraspaden bakom målvaktsstjärnan Juuse Saros. Om Luukkonen, som haft sin beskärda del av skador senaste åren, inte kan delta vid vinterspelen i Milano kommer Bostons Joonas Korpisalo antagligen att ersätta honom i truppen.

Bortsett från det tunga avbräcket i form av Aleksander Barkov har Finland varit relativet sett förskonade från skador inför OS.

Luukkonen har varit en viktig del av Sabres starka spel den här säsongen. Han hade vunnit fyra av sina sex senaste starter och tagit poäng i fem av sina sju matcher den här månaden, däribland en insats med 37 räddningar mot Columbus Blue Jackets den 6 januari.

Luukkonen står noterad för ett snitt på 2,73 insläppta mål per match och en räddningsprocent på 90,3 med Sabres den här säsongen.

