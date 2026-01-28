Svenska backarnas galna form: Nytt hattrick

I går gjorde Mattias Ekholm det. I natt klev Rasmus Dahlin fram med karriärens första hattrick när Buffalo Sabres vann med 7-4 mot Toronto Maple Leafs.

Foto: John E. Sokolowski-Imagn Images

Han ville inte vara sämre än sin landsman. Efter att Mattias Ekholm under gårdagen klivit fram med karriärens första hattrick gjorde i natt Rasmus Dahlin samma sak. Två nätter i rad har vi alltså fått se svenska backar göra tre mål i en och samma match.

En historisk tid för svensk hockey.

Dahlin hade även två assist och landade därmed in på hela fem poäng den här natten.

— Jag bara älskar att göra det med grabbarna här. Det är så kul att gå ut i krig med de här killarna. Jag tycker att vi gör ett bra jobb med att vinna tajta matcher just nu. Så vi ska bara fortsätta, säger den svenska storstjärnan.

Rasmus Dahlin med karriärens första hattrick

Rasmus Dahlins första mål kom efter tio minuter då han kvitterade matchen efter att Matthew Knies öppnat målskyttet för Toronto. Auston Matthews återgav sedan ledningen till Leafs innan Dahlin spelade fram Josh Doan till 2-2. Tage Thompson satte sedan 3-2 i slutet av den andra perioden.

Bobby McCann kvitterade sedan för Toronto i den andra perioden. Då klev den svenska superbacken fram igen och återgav ledningen till Sabres med ett mål i slutskedet av den andra perioden. Alex Tuch utökade sedan ledningen för bortalaget innan Dahlin spelade fram Jack Quinn till 6-3.

Max Domi reducerade en sista gång för Toronto innan de tog ut målvakten.

I det tomma målet fullbordades då Rasmus Dahlin sitt hattrick och gjorde sin femte poäng för matchen. Det är första gången i karriären som han gör tre mål i en och samma match.

