SALO: Det var skillnaden mellan lagen

Kvart i tolv i går tog OS slut för Tre Kronor. Det efter en dramatisk match mot favorittippade USA som till slut vann i ”overtime” med 2–1. Tommy Salo har varit hockeysverige.se:s OS-krönikör och ger här sin bild av mötet med USA och turneringen som helhet.

USA tog slut på Tre Kronors OS.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Emma Wallskog / Bildbyrån.

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Tre Kronor |

Jag tycker att Sverige gjorde sin bästa match i turneringen mot USA. Första halvan av matchen var väldigt jämn innan USA tog över lite, men Sverige var hela tiden med i matchen. Jacob Markström gjorde en väldigt, väldigt bra match och gav grabbarna en chans att vinna.

Just målvaktsmatchen mellan Jacob Markström och Connor Hellebuyck var riktigt bra och båda gjorde flera bra och viktiga räddningar, vilket gjorde att det blev en tajt match. Det var även en tajt match mellan just målvakterna. Markström hade dessutom lite svårare skott mot sig än vad USA-målvakten hade. Nu känner jag inte Markström över huvud taget, men det verkar som att han har ett väldigt starkt psyke. Hans säsong har varit lite upp och ner borta i NHL, men i den här matchen var han, som sagt, riktigt bra och gav Sverige chansen att vinna.

Vi förlorade för många tekningar, vilket jag skulle säga var lite av skillnaden mellan lagen. Deras 1–0-mål kom just av att USA vann tekningen. Annars är det en ganska jämn match, men man måste göra mål för att vinna matcher och gör man bara ett blir det svårt att vinna.

Rasmus Dahlin klev av skadad

Just det här med att vinna tekningar i en så viktig match är A och O. Framför allt är det viktigt i powerplay och boxplay. Vinner man tekningarna där vinner man ofta också matcherna.

Det som händer i slutet av matchen är inte snyggt då Rasmus Dahlin utgick efter att en amerikansk spelare fällt honom med en ”slew foot”. Jag tror det var totalt två utvisningar var under hela matchen. I det här fallet med Dahlin tror jag att domarna helt enkelt var fega och inte vågade ta ut deras spelare med så kort tid kvar.

Om jag ser till hela turneringen så tog sig Sverige till kvartsfinal i ett OS där alla de bästa spelarna var med. Hade de inte släppt in det där 5–3-målet mot slovakerna skulle man ha fått Tyskland i kvarten i stället för USA, vilket hade varit lite lättare och antagligen inneburit att man redan varit i semifinal. Jag tycker att man indirekt kan säga att det var målet mot Slovakien som låg bakom att Tre Kronor inte kom längre än till kvartsfinal.

”Lite underligt”

Det är svårt att plocka ut någon enskild spelare som lagets bästa. Många gör det bra, inget snack om den saken. Jag tycker i alla fall att backarna gjorde sin bästa match mot USA. De var följsamma, bra med puck och höll deras spelare utvändigt hela tiden. Åker man ut i en kvartsfinal och spelet har varit lite upp och ner här och där är det inte alldeles enkelt att plocka ut någon. Jag skulle nog behöva någon dag till på mig för att hylla någon enskild. Det jag tycker att det här laget behövde var någon mer bra tekare. Jag tycker att man, som sagt, förlorade för många tekningar, vilket också innebar att man hela tiden förlorade pucken.

Sedan måste man göra mål i matcherna och stjärnorna, utan att nämna några namn, måste göra sitt.

Sam Hallams coachning under turneringen kan man vara lite frågande till ibland. Han hade väl en plan. Det hoppas jag i alla fall. Jag tycker det var märkligt att ha Filip Forsberg utanför i första matchen och i dag satt Jesper Bratt två perioder, men fick komma in i den tredje där han gjorde det bra. Lite underligt och inget jag är van vid att se.

”Tycker absolut inte att det här är något fiasko”

Det var i gruppspelet det avgjordes för svensk del när man kom på tredje plats. Hade Sverige gjort en bättre prestation mot Finland och inte släppt in det där målet mot Slovakien hade det sett annorlunda ut, man hade vunnit gruppen och, som sagt, fått Tyskland och nu antagligen varit i semifinal.

Jag tycker absolut inte att det här är något fiasko, men det är klart att jag vill se Sverige gå långt i turneringen. Jag ser fram emot OS vart fjärde år. VM är varje år så det blir inte samma sak. Nu var alla stjärnor här från alla lagen. Det är vad jag och många med mig vill se.

Nu tackar jag för mig för den här gången. Hoppas vi hörs och syns ute i hockeyhallarna eller här på hockeysverige.se framöver.

Tommy!