För första gången sedan OS 2014 bestod Tre Konor av NHL-spelare. Ändå föll man redan i kvartsfinal. Nu pekar Johan Garpenlöv mot det svenska samhället.

– Det är därför vi inte vinner lika ofta, säger den tidigare förbundskaptenen till TT.

Johan Garpenlöv är kritisk till Tre Kronor och svensk hockey efter OS. Foto: Bildbyrån (montage).

Hur kommer det sig att Tre Kronor fortfarande jagar sina första guld i VM och OS sedan 2018, respektive 2006?

Efter en tung turnering i Milano där NHL-spelarna samlades för första ”best on best”-OS sedan 2014, har flera kritiska röster höjts. Vissa har pekat mot förbundskapten Sam Hallam, andra mot stjärnspelarna i sig, som inte kom upp till nivå när Sverige åkte ut redan i kvartsfinalen mot USA.

Johan Garpenlöv, nu expert i Radiosporten, har en annan syn på det hela.

– Vi har ett bra samhälle i Sverige. Vi tar hand om alla. I andra länder är klimatet inom idrotten tuffare. Jag gillar den svenska modellen, att alla ska vara med, men det ligger oss lite i fatet, det är därför vi inte vinner lika ofta, säger nu den tidigare förbundskaptenen till TT.

Garpenlöv: Sverige skapar gråa spelare

Under sin tid i landslaget gjorde Garpenlöv själv fem VM och två OS, som assisterande- och huvudtränare.

– Vi är ett land med en kultur som skapar en viss typ av spelare. Vi skapar gedigna lagspelare. Tyvärr har vi inte förmågan att utbilda spetsspelare. Då menar jag ”superstars”, som blir bäst i NHL. Alla ska vara med, det är fult att toppa lagen. Så är vi. Vi är väldigt på och kväver det fria. Man skapar då ”medelbra” spelare, gråa spelare, som man älskar att spela med men som inte är det lilla extra, fortsätter han.

– Man ska passa pucken, inte sticka ut. Vi är mästare på att ta bort tacklingar, man får inte bli arg, vi lägger en våt filt på alla känslor inom hockeyn. Det ligger i Sveriges kultur, i samhället i stort. Det är bra i många situationer, men inte i hockeyn.

Även Pär Mårts, med både VM- och OS-guld på sitt CV, håller med.

– Jag tycker inte Tre Kronor har alla spelarprofiler som man behöver ha. Tyvärr har svensk hockey gått lite åt att man är likadana, säger han till TT.

