SALO: Gustavsson hade allt att förlora

Sveriges herrar klev igår in i OS-hockeyturneringen. Det blev efter en viss möda vinst med 5–2 mot starka defensiva Italien där Brynäsmålvakten, Damian Clara, storspelade. Tommy Salo, OS-guldvinnare för Sverige 1994, är hockeysveriges.se’s OS-krönikör och här är hans syn på premiären.

Tommy Salo ger sin syn på OS-premiären mot Italien där Gustavsson stod för en tavla. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån/REUTERS/David W Cerny.

Jag har själv gått in i flera OS-premiärer. Både som spelare från elitserien och NHL. Nu är det gruppspel och jag tänker att det enbart kändes kul för grabbarna att gå in till den här matchen. Speciellt att få möta en hemmanation. Det är såklart OS och spänning på det sättet, men det blir inga riktiga nerver i ett gruppspel mer än såklart att det är roligt att komma in i turneringen och självklart få dra på sig landslagströjan.

Nu ställdes Sverige mot ett defensivt spelande Italien som inte hade några NHL-spelare med. Dom krympte ihop ytorna framför egna målet och då blir det svårt att komma igenom deras lag. Möter man ett lag som spelar en mer fram och tillbakahockey blir det öppningar på ett annat sätt. Nu gjorde Italien det bra, men det blev också en ganska tråkig hockey att se på och antagligen spela. Jag tycker ändå Sverige hanterade det helt okej i alla fall, men det blev aldrig någon öppen hockey i den här matchen.

Italienarna agerade många gånger ryggsäck på spelare så som William Nylander, Elias Pettersson, Rickard Rakell med flera och det är inte deras hockey. Viktigt ändå att William Nylander fick göra ett mål. Jag hade gärna även sett att Elias Pettersson fått ett mål för att även få i gång honom.

Inga direkta brister i Sveriges spel

Mot Finland kommer det bli en öppnare hockey. Jag såg matchen mellan Finland och Slovakien. Det var en helt annan match än Sverige mot Italien. Helt enkelt en rolig hockey att kolla på. När man möter lag som Italien blir det inte samma sak.

Visst, det tog ett tag innan Sverige avgjorde, men jag kan inte påstå att jag såg några direkta brister i Sveriges spel. Om jag minns rätt hade Sverige 60 skott på mål och det säger en hel del hur stabila och överlägsna man faktiskt var. Det blir betydligt roligare nu när man nu ska möta Finland. Då kommer vi få se en helt annan hockey. Mot Italien gjorde spelarna sitt jobb och vann matchen. Det var också vad som gällde.

Damian Clara, som till vardags spelar i Brynäs, hans prestation var såklart bra. Inget snack om den saken. Han fick dessutom bra hjälp av italienarnas ihopkrympta försvar. Clara gjorde några riktigt bra räddningar, men det var också en match som han kunde gå in till utan att ha något att förlora. Nu utgick han i tredje perioden, men om jag förstått det rätt handlade det om kramp. Får man över 50 skott på sig tappar man såklart en del vätska, vilket kan leda till att man får en rejäl kramp. När sedan andramålvakten (Davide Fadami) kom in såg det inte heller längre lika säkert ut bakåt för Italien.

Finlands hockey borde passa Sverige

Som målvakt måste ha varit en jättetråkig match för Filip Gustavsson att spela. Han hade, till skillnad mot Clara, allt att förlora. Trots att det var lite tufft för honom i början av matchen visade han i slutet vilken skicklig målvakt han är och gjorde några riktigt fina räddningar. Samtidigt gjorde alla sitt jobb och, som sagt var, är det som gäller i sådan match.

Imorgon blir det lite som att OS börjar för Sverige då man ska möta Finland. I Finlands första match i turneringen fick dom stryk av Slovakien. Lite överraskande ändå måste jag säga, men som jag skrev tidigare var det en öppen match. Det här finska laget är faktiskt inte så bra, vilket jag inte heller tyckte inför turneringen. Finland är ganska svaga och jag tror att Sverige har en bra chans att vinna. Finland kommer spela en fram och tillbaka-hockey, vilket borde även passa Sverige eftersom killarna spelar en sådan hockey i NHL. Då gäller det att främst vara tajta i egen zon och inte låta Finland komma in i den med fart.

Jag har själv mött Finland många gånger och det är alltid roliga matcher att spela. Det är just dom matcherna man vill vinna. Finland gillar inte Sverige och vi gillar inte Finland. Bara det talar för att det kommer bli en bra match.

