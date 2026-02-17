SALO: Det är förvånansvärt och oroande

Tre Kronor slarvade bort chansen att vinna gruppen och med det ta sig direkt till kvartsfinal. Tommy Salo, OS-guldhjälte från 1994, är hockeysveriges krönikör under spelen i Italien och ger här sin syn på gruppspelet och förutsättningarna i slutspelet.

Tommy Salo blickar fram mot OS-åttondelen mot Lettland. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån (montage).

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Tre Kronor |

Sveriges prestation så här långt kan jag tycka inte ha varit så bra. Samtidigt måste vi komma ihåg att gruppspel är gruppspel och det är nu först det börjar gälla, så jag hoppas killarna steppar upp då vi kommer in i slutspelet.

Svagheterna så här långt tycker jag ändå ligger mest på spelet bakåt, försvarsspelet. Man släpper in lite för enkla mål och målvakterna. Inledningsvis Filip Gustavsson som jag inte tycker var någon höjdare i första två matcherna. Jag tycker att Jacob Markström spelade stabilare i målet när han fick stå mot Slovakien. Dessutom är han bra med klubban. Det var inte mycket att säga om målen, men det var ändå tre mål han släppte mot Slovakien, så det måste bli tajtare bakåt nu då vi går in i slutspelet.

Målvakt, backspelet och egentligen hela försvarsspelet måste bli tajtare och man får inte göra sådana misstag som man gjort i försvaret första matcherna. Försvararna måste vara på rätt sida av spelarna. I alla fall inte vara ute i planket utan man måste läsa av situationerna bättre. Med tanke på backar vi har på plats i Milano överraskar det här faktiskt på mig. Dom flesta av backarna är spelskickliga så där är det inget fel, men att inte alla är stabila bakåt är lite förvånansvärt och såklart oroande nu då det blir betydligt tuffare och inte minst viktiga matcher.

Däremot har Sverige många offensiva spelare som kan göra mål, vilket kan vara en fördel nu när man kommer till ett slutspel.

Upp till bevis – kommer bli en svår match

Om jag blickar tillbaka på matchen mot Slovakien visste jag redan innan, efter att ha sett deras match när dom slog finnarna, att det är ett farligt lag. Slovakien var bra där och spelar mycket fram och tillbaka hockey. Det är alltid svårt att spela mot sådana lag och dom har överraskat så här långt. Sedan ska såklart inte Lucas Raymond ta den där utvisningen så pass sent i en viktig match. Det fanns ingen anledning för honom att slasha i den situationen, vilket då gav Slovakien ett powerplay som dom sedan gjorde mål på. Man måste vara smartare än så.

I kväll får alltså Sverige möta Lettland i en åttondelsfinal. Lettland är en match Sverige såklart ska vinna. Men om jag inte minns fel fick Sverige i en tidigare VM-turnering stryk mot Lettland i en kvartsfinal. (2023 med 1-3). Jag tror att det här också kommer bli en svår match samtidigt som det lite grann är upp till bevis. Sverige har ett bra lag så dom ska vinna en sådan här match.

Visst kan det också sitta lite i huvudet att det är ett sämre lag, men det blir alltid att sådana lag kommer få sina chanser. Då är det skönt om målvakten kommer in i matchen tidigt och får spela sitt spel så det inte blir onödigt nervöst. Plus att killarna gör några mål framåt lite här och där så det kan rinna iväg lite.

Lasse Johansson ser Lettland fira i VM-kvartsfinalen 2023. Foto: Bildbyrån/Joel Marklund.

Gå med Markström hela vägen

Nu ska jag inte gå händelserna i förväg eller ”jinxa” som man säger, men det sena insläppta målet mot Slovakien innebär att om Sverige går till kvartsfinal så blir det match mot USA. Det är inget lag man vill möta så här tidigt i alla fall. Hade det varit semifinal så hade jag förstått att det hade kunnat bli USA.

Det kommer bli tajt och där får Sverige verkligen visa vad dom går för eftersom det kommer bli den hittills tuffaste matchen. Jag tycker inte heller att Sverige just nu är ett lika starkt lag som USA. I alla fall har dom inte visat det ännu. Som sagt var, upp till bevis och visa att man är ett bra lag. Men först ska Sverige slå Lettland. Det kommer också bli en tuff match.

Jag tycker också att man ska gå med Jacob Markström hela vägen. Han var stabil mot Slovakien. Plus att jag tycker Filip, som är en väldigt bra målvakt, har varit lite skakig i matcherna han stått.

Source: OG Scoring Leaders @ Elite Prospects