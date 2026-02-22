Jättesågningen i OS-finalen: ”Han tillför ingenting”

Tom Wilson hamnade i fokus under OS-finalen.

Då sågades busen rejält av HBO-experten Håkan Södergren.

– Jag tycker att det är parodiskt att se honom, han tillför ju ingenting, säger Södergren.

Håkan Södergren är inget fan av Kanadas buse Tom Wilson. Foto: Bildbyrån

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Tre Kronor |

Tom Wilson var inte med i 4 Nations Face-Off men blev uttagen till OS för att bidra med mer tyngd till Kanadas lag.

I OS-finalen mot USA hamnade Wilson också i fokus tidigt. I första perioden delade han ut en otroligt tung tackling på Dylan Larkin, OS hårdaste tackling så här långt. I andra perioden tacklade han sedan Jack Eichel på ett styggt sätt och var ofta i händelsernas centrum med sina tjuvknep. Wilson gruffade konstant med USA:s spelare och försökte komma in under skinnet på motståndarna samtidigt som han hela tiden spelar på gränsen.

Håkan Södergren sågar Tom Wilson: ”Jag blir sur”

Tom Wilson blev däremot aldrig utvisad trots sina tilltag. I den andra periodpausen var sedan HBO-experten Håkan Södergren rejält kritisk mot Tom Wilson och hans spelstil.

– Jag brukar säga det att en spelare som Tom Wilson har ingen snö på klubban för han rör aldrig vid pucken, han håller bara på med andra dumheter. Han hade ett byte här, jag vet inte hur många minuter han skulle ha fått i det bytet, om det skulle vara två, fyra, sex eller åtta. Jag tycker nästan att det är lite parodiskt att se honom. Han tillför ingenting längre. Han är ju faktiskt en spelare, säger Södergren i sändningen och fortsätter:

– Den här tacklingen (på Eichel), den är ju så sen att klockorna redan har stannat innan han kommer fram och tacklar. Sedan hoppar han in med en armbåge direkt efter. Jag blir lite sur när jag ser sådant här. Den här killen kan ju lira hockey, det har han visat, men här är han bara… Han tror ju att han är en tillgång bara genom att spela det här spelet.

Matchen pågår!

Source: Tom Wilson @ Elite Prospects