Tjeckien åkte ut i kvartsfinal av OS mot Kanada. Det efter en match där domarnivån var i fokus. Efteråt var tjeckerna också rejält irriterade på kvartetten.

— Det känns som att alla är rädda för att döma något mot Kanada, sa huvudtränaren Radim Rulik efter matchen.

Foto: REUTERS/Mike Segar.

Det var kanske OS mest underhållande match hittills när Kanada vann med 3-2 mot Tjeckien efter övertid. Det tjeckiska laget var på väg mot en monumental skräll men med tre minuter kvar av ordinarie tid kvitterade Kanada. Därefter hade Martin Necas ett friläge, där han blev lite hakad av Devon Toews.

Något som inte landade väl hos tjeckerna. Domarna tog ingen utvisning och matchen gick till övertid. Där kunde sedan Kanada avgöra och vinna matchen.

— Jag ser två NHL-matcher i repris varje dag. Situationen som Nečas gjorde i dag — när hans klubba träffades i friläget — är alltid en utvisning i NHL. Men plötsligt inte här. i spelade i princip mot sex spelare. Jag vill inte komma med ursäkter, och ingen har gått med på det med mig, men videoklippen styrker mig. I det här avseendet är det inte en rättvis turnering. Det hände oss till och med mot Danmark. Blandningen av NHL- och europeiska domare har inte fungerat — alla dömer matcherna på olika sätt, sa Radim Rulik efter matchen enligt TSN.

”Jag förstår inte”

Under just den här kvartsfinalen var det också flera märkliga situationer. Inte minst när Tjeckien gjorde 3-2 i den tredje perioden. På reprisbilderna kunde man tydligt se att de var sex man i egen zon innan spelvändningen och även vid firande var de en spelare mer.

Samtidigt har också domarnivån varit ifrågasatt under en stor del av OS-turneringen.

— Domarna oroar mig verkligen. Det de tillåter mot oss är oacceptabelt. Efter varje match skickar vi dem två eller tre klipp där de bekräftar att motståndaren borde ha blivit utvisad. Jag förstår inte. Jag fattar det bara inte. Det känns som att alla är rädda för att döma något mot Kanada.

Till slut tog alltså OS slut för Tjeckien på det mest hjärtskärande sättet. De gjorde sin bästa match i turneringen men lyckades inte ta sig hela vägen till en semifinal. Inför den här matchen var de utdömda både på hemmaplan och av internationell media.

— Jag är verkligen ledsen över det. Killarna förtjänade en insats på toppnivå från domarna. De erkänner alltid efteråt att vi hade rätt, men ingenting ändras. Vi borde ha fått fler powerplay mot Kanada. Men de var rädda för att Pastrňák eller Nečas skulle göra ytterligare ett mål i powerplay. Och om Gudás blev utvisad, då borde även Doughty ha blivit det för tacklingen på Pasta.

