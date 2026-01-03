Tio SDHL-spelare uttagna i finska OS-truppen

Finland kommer att åka till OS i Milano med en stark SDHL-prägel.

Tio av lagets 23 uttagna spelare är hemmahörande i den svenska ligan.

Petra Nieminen, Jenni Hiirikoski och Elisa Holopainen är tre SDHL-stjärnor som är uttagna i den finska OS-truppen.

Foto: Bildbyrån

Det var inte bara den finska herrtruppen som presenterades under gårdagen.

Via sin hemsida meddelade även det finska damlandslagets förbundskapten Tero Lehterä sin trupp till spelen i Milano – som kommer att ha en stark SDHL-prägel.

Tio av de 23 uttagna spelarna i laget är hemmahörande i SDHL, samtidigt som ytterligare fem spelare har ett förflutet i ligan.

– Vi har en dröm och vårt mål är att påbörja den drömresan i två till tre veckor. Vi vill vara närvarande i allt som OS för med sig: ansvar, uppmärksamhet, intensitet och känslor. Och samtidigt komma ihåg vilket stort privilegium det är att representera Finland i OS, på den största idrottsscenen, säger Lehterä till förbundets hemsida.

De tio SDHL-spelarna som är uttagna är Jenniina Nylund, Noora Tulus, Viivi Vainikka (alla Brynäs), Emilia Vesa, Elisa Holopainen, Sanni Rantala (alla Frölunda), Ida Kuoppala, Sini Karjalainen (båda Skellefteå), Jenni Hiirikoski och Petra Nieminen (båda Luleå). Bland SDHL-bekantingarna återfinns Michelle Karvinen, Ronja Savolainen, Susanna Tapani, Sanni Vanhanen och Anni Keisala.

Här är finska OS-truppen

Målvakter

Sanni Ahola, Ottawa Charge

Anni Keisala, HPK

Emilia Kyrkkö, St. Cloud State



Backar

Jenni Hiirikoski, Luleå

Sini Karjalainen, Skellefteå

Nelli Laitinen, University of Minnesota

Sanni Rantala, Frölunda

Ronja Savolainen, Ottawa Charge

Elli Suoranta, Ilves

Siiri Yrjölä, St.Cloud State



Forwards

Elisa Holopainen, Frölunda

Michelle Karvinen, Vancouver Goldeneyes

Ida Kuoppala, Skellefteå

Julia Liikala, Ambri-Piotta

Petra Nieminen, Luleå

Emma Nuutinen, Kiekko-Espoo

Jenniina Nylund, Brynäs

Jula Schalin, Mercyhurst University

Susanna Tapani, Boston Fleet

Noora Tulus, Brynäs

Viivi Vainikka, Brynäs

Sanni Vanhanen, Ohio State University

Emilia Vesa, Frölunda