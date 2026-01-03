Tio SDHL-spelare uttagna i finska OS-truppen
Finland kommer att åka till OS i Milano med en stark SDHL-prägel.
Tio av lagets 23 uttagna spelare är hemmahörande i den svenska ligan.
Det var inte bara den finska herrtruppen som presenterades under gårdagen.
Via sin hemsida meddelade även det finska damlandslagets förbundskapten Tero Lehterä sin trupp till spelen i Milano – som kommer att ha en stark SDHL-prägel.
Tio av de 23 uttagna spelarna i laget är hemmahörande i SDHL, samtidigt som ytterligare fem spelare har ett förflutet i ligan.
– Vi har en dröm och vårt mål är att påbörja den drömresan i två till tre veckor. Vi vill vara närvarande i allt som OS för med sig: ansvar, uppmärksamhet, intensitet och känslor. Och samtidigt komma ihåg vilket stort privilegium det är att representera Finland i OS, på den största idrottsscenen, säger Lehterä till förbundets hemsida.
De tio SDHL-spelarna som är uttagna är Jenniina Nylund, Noora Tulus, Viivi Vainikka (alla Brynäs), Emilia Vesa, Elisa Holopainen, Sanni Rantala (alla Frölunda), Ida Kuoppala, Sini Karjalainen (båda Skellefteå), Jenni Hiirikoski och Petra Nieminen (båda Luleå). Bland SDHL-bekantingarna återfinns Michelle Karvinen, Ronja Savolainen, Susanna Tapani, Sanni Vanhanen och Anni Keisala.
Här är finska OS-truppen
Målvakter
Sanni Ahola, Ottawa Charge
Anni Keisala, HPK
Emilia Kyrkkö, St. Cloud State
Backar
Jenni Hiirikoski, Luleå
Sini Karjalainen, Skellefteå
Nelli Laitinen, University of Minnesota
Sanni Rantala, Frölunda
Ronja Savolainen, Ottawa Charge
Elli Suoranta, Ilves
Siiri Yrjölä, St.Cloud State
Forwards
Elisa Holopainen, Frölunda
Michelle Karvinen, Vancouver Goldeneyes
Ida Kuoppala, Skellefteå
Julia Liikala, Ambri-Piotta
Petra Nieminen, Luleå
Emma Nuutinen, Kiekko-Espoo
Jenniina Nylund, Brynäs
Jula Schalin, Mercyhurst University
Susanna Tapani, Boston Fleet
Noora Tulus, Brynäs
Viivi Vainikka, Brynäs
Sanni Vanhanen, Ohio State University
Emilia Vesa, Frölunda
