Tidigare Timråforwarden tar plats i Finlands OS-trupp
Följ HockeySverige på
Google news
Finland har släppt sin OS-trupp inför vinterspelen i Milano och Cortina. Då tar den tidigare Timråforwarden Oliver Kapanen plats efter en stark säsong med Montréal Canadiens i NHL.
Finland är regerande olympiska mästare i ishockey efter triumfen i Beijing 2022. Nu ska Sveriges gruppmotståndare försöka ställa till det för de mer favorittippade nationerna i OS i Italien nästa månad.
I truppen som förbundskaptenen Antti Pennanen presenterade på fredagen finns två spelare med ett förflutet i Sverige. Det handlar om backen Mikko Lehtonen, svensk mästare med HV71 2017, och forwarden Oliver Kapanen som representerade Timrå så sent som i fjol. Lehtonen är den enda spelaren i truppen som inte spelar i NHL till vardags då han spelar för ZSC Lions i Schweiz. 31-åringen är tillika den enda spelaren i årets OS-lag som var med och vann guldet 2022.
Kapanen gör å sin sida en riktigt stark rookiesäsong med Montréal Canadiens och har svarat för tolv mål och 21 poäng på 40 matcher så här långt. I fjol blev det 35 poäng på 36 matcher med Timrå.
Annars är det trion Miro Heiskanen, Mikko Rantanen och Sebastian Aho som är de stora stjärnorna i truppen tillsammans med målvakten Juuse Saros. Heiskanen är därmed tillbaka i den finska landslagströjan efter att ha missat fjolårets 4 Nations-turnering på grund av skada. Saknas nu gör däremot Aleksander Barkov som kommer att missa vinterspelen på grund av den svåra knäskada han ådrog sig inför säsongen.
Finland inleder OS med att möta Slovakien den 11 februari och har sedan Sverige i sin andra gruppspelsmatch 13 februari. Även Italien ingår i gruppen.
Finlands trupp till OS 2026
Målvakter
Juuse Saros, Nashville Predators
Kevin Lankinen, Vancouver Canucks
Ukko-Pekka Luukkonen, Buffalo Sabres
Backar
Miro Heiskanen, Dallas Stars
Henri Jokiharju, Boston Bruins
Mikko Lehtonen, ZSC Lions
Esa Lindell, Dallas Stars
Olli Määttä, Utah Mammoth
Nikolas Matinpalo, Ottawa Senators
Niko Mikkola, Florida Panthers
Rasmus Ristolainen, Philadelphia Flyers
Forwards
Sebastian Aho, Carolina Hurricanes
Joel Armia, Los Angeles Kings
Mikael Granlund, Anaheim Ducks
Erik Haula, Nashville Predators
Roope Hintz, Dallas Stars
Kaapo Kakko, Seattle Kraken
Oliver Kapanen, Montréal Canadiens
Joel Kiviranta, Colorado Avalanche
Artturi Lehkonen, Colorado Avalanche
Anton Lundell, Florida Panthers
Eetu Luostarinen, Florida Panthers
Mikko Rantanen, Dallas Stars
Teuvo Teräväinen, Chicago Blackhawks
Eeli Tolvanen, Seattle Kraken
Den här artikeln handlar om: