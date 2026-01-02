Tidigare Timråforwarden tar plats i Finlands OS-trupp

Finland har släppt sin OS-trupp inför vinterspelen i Milano och Cortina. Då tar den tidigare Timråforwarden Oliver Kapanen plats efter en stark säsong med Montréal Canadiens i NHL.

Oliver Kapanen tar plats i Finlands OS-trupp i ishockey.

Foto: Simon Hastegård / BILDBYRÅN

Finland är regerande olympiska mästare i ishockey efter triumfen i Beijing 2022. Nu ska Sveriges gruppmotståndare försöka ställa till det för de mer favorittippade nationerna i OS i Italien nästa månad.

I truppen som förbundskaptenen Antti Pennanen presenterade på fredagen finns två spelare med ett förflutet i Sverige. Det handlar om backen Mikko Lehtonen, svensk mästare med HV71 2017, och forwarden Oliver Kapanen som representerade Timrå så sent som i fjol. Lehtonen är den enda spelaren i truppen som inte spelar i NHL till vardags då han spelar för ZSC Lions i Schweiz. 31-åringen är tillika den enda spelaren i årets OS-lag som var med och vann guldet 2022.

Kapanen gör å sin sida en riktigt stark rookiesäsong med Montréal Canadiens och har svarat för tolv mål och 21 poäng på 40 matcher så här långt. I fjol blev det 35 poäng på 36 matcher med Timrå.

Annars är det trion Miro Heiskanen, Mikko Rantanen och Sebastian Aho som är de stora stjärnorna i truppen tillsammans med målvakten Juuse Saros. Heiskanen är därmed tillbaka i den finska landslagströjan efter att ha missat fjolårets 4 Nations-turnering på grund av skada. Saknas nu gör däremot Aleksander Barkov som kommer att missa vinterspelen på grund av den svåra knäskada han ådrog sig inför säsongen.

Finland inleder OS med att möta Slovakien den 11 februari och har sedan Sverige i sin andra gruppspelsmatch 13 februari. Även Italien ingår i gruppen.

Finlands trupp till OS 2026

Målvakter

Juuse Saros, Nashville Predators

Kevin Lankinen, Vancouver Canucks

Ukko-Pekka Luukkonen, Buffalo Sabres

Backar

Miro Heiskanen, Dallas Stars

Henri Jokiharju, Boston Bruins

Mikko Lehtonen, ZSC Lions

Esa Lindell, Dallas Stars

Olli Määttä, Utah Mammoth

Nikolas Matinpalo, Ottawa Senators

Niko Mikkola, Florida Panthers

Rasmus Ristolainen, Philadelphia Flyers

Forwards

Sebastian Aho, Carolina Hurricanes

Joel Armia, Los Angeles Kings

Mikael Granlund, Anaheim Ducks

Erik Haula, Nashville Predators

Roope Hintz, Dallas Stars

Kaapo Kakko, Seattle Kraken

Oliver Kapanen, Montréal Canadiens

Joel Kiviranta, Colorado Avalanche

Artturi Lehkonen, Colorado Avalanche

Anton Lundell, Florida Panthers

Eetu Luostarinen, Florida Panthers

Mikko Rantanen, Dallas Stars

Teuvo Teräväinen, Chicago Blackhawks

Eeli Tolvanen, Seattle Kraken