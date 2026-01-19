Tidigare SHL-stjärnan missar OS – efter skräckskadan

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Rodrigo Abols, 30, tog resan till NHL via sex SHL-säsonger.

Nu står det klart att Philadelphia Flyers-spelaren missar OS-spel med Lettland.

I lördags åkte centern på en skräckskada i matchen mot New York Rangers.

Rodrigo Abols missar OS.

Foto: Bildbyrån och skärmdump från X.

Med veckor till OS börjar skadorna trilla in – som antingen gör de tveksamma till spel i OS, eller helt kan utesluta det. För det lettiska ishockeyförbundet och folket, kunde man nog inte fått en så mycket sämre nyhet än den att Rodrigo Abols nu kommer att missa den efterlängtade turneringen.

Det var i NHL-matchen mellan hans Philadelphia Flyers och New York Rangers i helgen som olyckan var framme. I inledningen av matchen föll han till isen och vred till sitt ben. Han fick hjälp av isen, och det var en riktigt otäck skada som chockade publiken.

Blev kapten i Örebro

Den nyblivna 30-åringen har gjort 15 poäng på 64 NHL-matcher för Flyers och kom dit efter sex riktigt bra säsonger i SHL.

Först och främst etablerade han sig som en stjärnspelare i Örebro Hockey. Där var han också kapten mellan 2021 och 2024. Men letten valde att göra ett kontroversiellt val – och flytta som kapten till en konkurrent i serien.

Sista året i SHL blev året 2023/24 med Rögle BK. Den här säsongen har han spelat 42 matcher och stått för tio poäng i NHL.