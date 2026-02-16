Sjukdom i finska OS-laget – stjärnorna saknas

Lagkaptenen Mikael Granlund och världsbacken Anton Lundell saknades på Finlands träning.

Det rapporterar Jatkoaika med två dagar till kvartsfinalsspelet.

Anton Lundell och Mikael Granlund i spel under 4 Nations förra året. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Finland och Slovakien lyckades hamna på den lättare sidan av slutspelsträdet, när de höll Tre Kronor bakom sig i gruppen.

De kommer att ställas mot vinnaren i åttondelsmötet mellan grannländerna Schweiz och Italien.

I en eventuell semifinal väntar Slovakien, Tyskland eller Frankrike. Men det kan bli svårare för Finland än vad de hade önskat. För med två dagar kvar till kvartsfinalen har man nu åkt på två bortfall, som man inte vill ha.

Beskedet om stjärnorna

Lagkaptenen Mikael Granlund, som är stand in för skadade superstjärnan Aleksander Barkov, samt Barkovs lagkamrat tillika stjärnbacken Anton Lundell saknas på träningen.

Men samtidigt var den tidigare Timrå-forwarden Oliver Kapanen tillbaka i full träning efter att ha varit utanför truppen mot Italien. Detta för att han bor i samma rum som sjuke Anton Lundell.

Enligt Jatkoaika gavs ingen uppdatering om Anton Lundell, däremot kring Granlund som beskrivs som ”lindrigt sjuk”.