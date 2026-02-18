Kanada var rejält illa ute i kvartsfinalen mot Tjeckien.

Sedan klev Mitch Marner fram och skjuter Kanada till OS-semifinal efter förlängning.

Kanada vänder och vinner i OS-kvartsfinalen mot Tjeckien efter Mitch Marners avgörande. Foto: REUTERS/Bildbyrån

I gruppspelet vann Kanada med hela 5-0 mot Tjeckien. Under onsdagskvällen möttes de båda igen – men den här gången i kvartsfinal. Det blev då också betydligt jämnare och mer dramatiskt under kvällens drabbning.

Ett misstag av David Pastrnak, där han tappade pucken, gjorde att Connor McDavid kunde vända på spelet och servera till 19-årige Macklin Celebrini och supertalangen sköt sitt femte mål i årets OS – ett mål som gör att han toppar OS skytteliga. Därefter vände Tjeckien runt på tillställningen.

40-åringen bakom Tjeckiens vändning

Det var 40-årige legendaren Roman Cervenka som regisserade vändningen. Först serverade han pucken till Lukas Sedlak på ett elegant sätt för kvitteringen till 1-1 och sedan var han även delaktig i förarbetet till 1-2-målet. Cervenka spelade till backen Filip Hronek som passade över till David Pastrnak och storstjärnan drog på ett tungt direktskott som gick bakom Kanadas målvakt Jordan Binnington.

Kanada, som kört över allt motstånd i gruppspelet, var plötsligt illa ute och i underläge mot Tjeckien efter första perioden.

– En hel nation sitter bänkade hemma i Kanada och de ska bara vinna den här matchen. Ju längre matchen går – en jämn match, just nu underläge – pressen kommer att öka enormt på det här laget att de såklart ska vända på hela tillställningen, säger experten Henrik Lundqvist i TV4.

Sidney Crosby skadad i OS-kvartsfinalen

I andra perioden blev läget sedan än värre för Kanada när lagkaptenen och storstjärnan Sidney Crosby utgick med en skada efter att ha fått dubbla smällar av Tjeckiens backbjässe Radko Gudas i samma byte. Crosby satt kvar i båset en stund men haltade sedan av och gick ut i omklädningsrummet. Ett tungt slag för Kanada som därmed fick försöka vända på matchen utan sin stora härförare och ledare.

Utan Crosby fick Macklin Celebrini kliva in i Kanadas första PP-uppställning och var sedan också delaktig i kvitteringsmålet. Celebrini och McDavid spelade fram till Nathan MacKinnon som pricksköt in 2-2 bakom Lukas Dostal i powerplay. 2-2 stod sig perioden ut och det var därmed helt jämnt inför den avgörande tredje perioden.

Det blev sedan ett avvaktande spel i tredje perioden där Tjeckien stängde ner Kanadas spel och också stack upp och hotade. Det ledde sedan till att Tjeckien också kunde ta ledningen. Martin Necas kom i en kontring och spelade över till Ondrej Palat som sköt in 3-2-målet för tjeckerna mot ett chockat kanadensiskt lag. Tjeckien såg ut att ha bra kontroll på tillställningen men med bara tre och en halv minut kvar lyckades Kanada kvittera. Devon Toews sköt ett skott som styrdes in av Nick Suzuki för 3-3 precis i slutet av tredje perioden. Tjeckien hade sedan ett friläge i slutminuterna men då räddade Jordan Binnington och därför väntade förlängning i matchen.

Mitch Marner avgör i förlängning

Där kunde Kanada sedan också avgöra tillställningen. Mitch Marner klev fram och stod för en läcker soloaktion där han avslutade med en backhand bakom Lukas Dostal för 4-3 till Kanada. Trots att de var rejält illa ute och pressades av ett vilt kämpande Tjeckien lyckades Kanada stå för en sen vändning och ta sig vidare till OS-semifinal.

Om Tre Kronor skulle vinna sin kvartsfinal mot USA skulle de därmed ställas mot Kanada i semifinal. För Tjeckien innebär det att OS tar slut i kvartsfinal efter en snöplig förlust mot Kanada.

Kanada – Tjeckien 4–3 OT (1-2,1-0,1-1,1-0)

Kanada: Macklin Celebrini, Nathan MacKinnon, Nick Suzuki, Mitch Marner.

Tjeckien: Lukas Sedlak, David Pastrnak, Ondrej Palat.

Source: OG League Page @ Elite Prospects