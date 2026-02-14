OS 2026 är över för Kevin Fiala. Efter mardrömsbilderna från mötet med Kanada bekräftas detta av det schweiziska landslaget.

Kevin Fiala rullades ut på bår under mötet med Kanada. Nu missar han resten av OS. Foto: Bildbyrån/REUTERS/Mike Segar.

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Tre Kronor |

2–0 hade blivit 3–1 och 5–1 när hela arenan tystnade sent i fredagens OS-möte mellan Kanada och Schweiz. Det som inte fick hända hade hänt.

Med tre minuter kvar, och matchen i stort sett över, satte kanadensiske Tom Wilson in en tackling på Schweiz Kevin Fiala, och inom kort låg den sistnämnde orörlig på isen. Vänster ben hade fastnat, och det dröjde inte länge förrän en bår rullades ut på isen, medan åskådarna tittade på i chock.

– Han kommer in helt fel, sade SVT:s expert Jonas Andersson i sändningen om Tom Wilson.

Schweiz besked: Missar resten av OS

Slutsiffrorna skrevs mycket riktigt till 5–1 för Kanada, och sedan inleddes väntan på en uppdatering kring LA Kings stjärna. Sent under natten meddelade det schweiziska landslaget att Kevin Fiala kommer att missa resten av OS 2026 med en benskada.

– Det är inte lätt för någon av oss. Det är känslosamt att se en spelare bäras ut på bår. Jag lider med honom. Alla väntar på besked och är tagna, även hans fru, sade schweiziske förbundskaptenen Patrick Fischer efter matchen, enligt Blick.

Det återstår att se hur länge 29-årige NHL-stjärnan, med tydlig koppling till Sverige, blir borta efter OS. I LA Kings har han hittills denna säsong stått för 40 poäng på 56 matcher. Till våren hade han även varit en av nyckelspelarna när Schweiz blir värdnation under Hockey-VM 2026.

Fiala spelade i Malmö och HV71 mellan 2012 och 2015, och har även en svensk fru.

Source: Kevin Fiala @ Elite Prospects