Tre Kronors gruppmotståndare Slovakien går av allt döma miste om en NHL-spelare i OS 2026. Calgary Flames forward Samuel Honzek opererades för en överkroppsskada på torsdagen och blir borta i upp till sex månader.

Samuel Honzek missar OS i Milano efter en krock med lagkamraten Mikael Backlund. Foto: Sergei Belski-Imagn Images

Det var efter en oturlig kollision med svenske lagkamraten och kaptenen Mikael Backlund som skadan uppstod. Halvvägs in i förra helgens möte med Winnipeg Jets (3–4-förlust mot efter straffläggning) krockade duon på offensiv blålinje och Samuel Honzek fick rejält ont.

I hope Sam Honzek is ok after this massive collision between him and Mikael Backlund.



Honzek was having a good rookie season and I think he is on the verge of breaking out offensively.



Hopefully we will see him on the bench in the 3rd period. pic.twitter.com/bTXiGE8pYw — Robert Munnich (@RingOfFireCGY) November 16, 2025

Flames meddelade under fredagen att Honzek opererats och att han kommer att behöva upp till sex månader för att återhämta sig. Om den prognosen stämmer kommer han sannolikt att missa resten av säsongen 2025/26, inklusive OS i Milano i februari.

Honzek valdes i första rundan som 16:e spelare totalt av Flames i NHL-draften 2023. Han är en 193 centimeter lång ytterforward som även har spelat en del center under sina utvecklingsår i AHL-laget Calgary Wranglers och i WHL med Vancouver Giants.

Med Honzek återigen på skadelistan kommer den unge slovakiske forwarden nu att missa betydande tid på grund av skada för fjärde säsongen i rad. Han spelade bara 43 matcher med Giants under sitt draftår och 33 under året därpå. Därefter tog han en plats i Flames direkt från träningslägret 2024/25, men hann bara göra fem matcher innan han skadades efter tackling från Chicago Blackhawks back Connor Murphy.

Honzek representerade Slovakien i tre raka JVM mellan 2022 och 2024 och såg ut att vara given i landslaget igen till de kommande olympiska spelen, men nu verkar det osannolikt att han hinner bli godkänd för spel. Slovakien som precis som Tre Kronor spelar i grupp B tillsammans med Finland och Italien.

På 18 matcher med Flames den här säsongen har Honzek gjort fyra poäng (2+2). Han har totalt spelat 23 NHL-matcher med Flames sedan starten av säsongen 2024/25.

