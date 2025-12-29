Linus Ullmark har tagit en timeout – bara dagar innan OS-truppen ska tas ut.

Tre Kronors förbundskapten Sam Hallam är dock hemlighetsfull vad det innebär för Ullmarks OS-deltagande.

– Just i det här fallet håller jag det internt, säger Hallam till TT.

Sam Hallam är förtegen om Linus Ullmarks situation och eventuella OS-deltagande. Foto: Bildbyrån

Senare den här veckan kommer Sam Hallam att presentera Tre Kronor-truppen som ska spela OS i Milano under februari månad. Det är därför nu som de sista, avgörande, besluten ska fattas kring vilka spelare som kommer med i truppen och vilka som lämnas utanför.

Under söndagskvällen gick Ottawa Senators ut med att OS-aktuelle Linus Ullmark tar en paus från ishockeyn av personliga skäl. Han kommer då att bli borta från Ottawa på obestämd tid.

”Linus har klubbens fulla stöd under den här tiden. Av respekt för Linus kommer vi inte att göra några fler kommentarer”, skrev klubben i ett uttalande.

Sam Hallam svarar om Linus Ullmark inför OS

Det har såklart lett till spekulationer kring Ullmarks möjlighet till spel i OS. Tre Kronors förbundskapten Sam Hallam är då fåordig om situationen och vill inte svara om Linus Ullmark är tillgänglig för spel i OS.

– Det är ganska tydligt med den lilla information som har gått ut att det är inget man pratar om just nu, det är Linus som äger den frågan. Det viktigaste är bara att Linus mår bra, säger Sam Hallam till TT Nyhetsbyrån under måndagen.

Linus Ullmark vann Vezina Trophy som NHL:s bästa målvakt 2023 men året därpå trejdades han från Boston Bruins till Ottawa Senators. I fjol hade han en stark första säsong i Ottawa och var också given i Tre Kronors trupp till 4 Nations Face-Off tidigare i år. Han skrev också ett dyrt fyraårskontrakt med en årslön på 8,25 miljoner dollar, nästan 76 miljoner kronor, som började gälla i somras.

Den här säsongen har det dock gått tyngre för 32-åringen. Han har haft en kämpig säsong i Ottawa Senators med 88,1 i räddningsprocent och 2,95 GAA på 28 matcher så här långt. Han är därmed på blott 52:a plats sett till räddningsprocent av alla målvakter i NHL.

Totalt under sin NHL-karriär har den tidigare MoDo-målvakten gjort 314 framträdanden för Buffalo Sabres, Boston Bruins och Ottawa Senators med en räddningsprocent på 91,4.

Source: Linus Ullmark @ Elite Prospects