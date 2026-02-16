Så spelas Sverige-USA i OS-semifinalen 2026

För första gången på tolv år ska Damkronorna spela semifinal i ett globalt mästerskap. Där väntar den stora guldfavoriten USA. Här är förutsättningarna inför semifinalen, med tidigare möten, trupp, regler och spelschema.

⏰: 16:40 svensk tid

📍: PalaItalia Santa Giulia (Kapacitet: 12000 åskådare)

📺: 16:15-20:00, SVT1/SVT Play/HBO Max

Hur har det gått för Damkronorna i OS 2026?

Damkronorna mötte Tyskland, i premiären förra torsdagen. Tyskland tog ledningen med 1-0 men Sverige vände till seger 4-1. Lina Ljungblom gjorde två mål, Mira Jungåker och Thea Johansson ett varsitt.

Därefter väntade värdnationen Italien och då blev det seger med 6-1 för Sverige. Thea Johansson gjorde två mål. De övriga kassarna gjordes av Jessica Adolfsson, Sofie Lundin, Sara Hjalmarsson och Hanna Olsson.

Damkronorna fortsatte sen på inslagen väg genom att vinna med 4-0 mot Frankrike. Thea Johansson blev återigen målskytt. De övriga gjordes av Sara Hjalmarsson, Hanna Thuvik och Lisa Johansson. Emma Söderberg vaktade kassen och höll nollan.

Det blev sedan också 4-0 mot Japan. Hanna Thuvik, Josefin Bouveng, Mira Hallin och Hanna Olsson blev målskyttar den gången. Den gången vaktade Ebba Svensson Träff kassen och höll nollan.

I kvartsfinalen höll Damkronorna nollan för tredje gången i rad, när Tjeckien besegrades med 2-0. Hanna Olsson, Sveriges poängbästa spelare i OS, gjorde 1-0 och sen fyllde Hilda Svensson på med 2-0 i tom kasse i slutsekunderna.

USA har krossat allt motstånd i OS, trots att de mötte de andra högst rankade lagen i turneringen i gruppspelet. De slog, i tur och ordning, Tjeckien med 5-1, och sen Schweiz, Kanada och Finland med 5-0. I kvartsfinalen besegrades Italien med 6-0.

USA har alltså 26-1 i målskillnad – och har fyra raka hållna nollor.

Hur har det gått i tidigare möten mellan Damkronorna och USA?

Senast nationerna möttes i OS-sammanhang var också i semifinal. Det var 2014, och den gången vann USA med 6-1. De möttes också i semifinalen 2010, då USA vann med 9-1. Den mest klassiska matchen mellan länderna spelades 2006, även då i semifinalen. Då stod Damkronorna för sin största triumf någonsin, när de vände 0-2 till seger efter straffar och gick till en historisk OS-final. Det är alltjämt den enda gången som USA missat att gå till OS-final – och den enda gången Damkronorna besegrat giganten.

2002 möttes USA och Sverige också i semifinal. Då vann USA på hemmaplan med 4-0. I Nagano 1998 vann USA med 7-1.

Senast de möttes i VM var 2011. Då vann USA med 9-1.

Hur ser jag Sverige – USA på TV?

Det finns flera möjligheter att se matchen. Dels sänds den på SVT1, med sändningsstart strax efter 16:00. Du kan även se matchen via SVT Play från samma tid. Det går även att följa matchen på HBO Max från och med samma tid.

Vilka är USA:s stjärnor?

USA har ett fruktansvärt stjärntätt lag. Aerin Frankel är en av världens bästa målvakter, Caroline Harvey toppar den interna poängligan på nio poäng efter fem matcher trots att hon är back, och på forwardsposition är Alex Carpenter, Abbey Murphy, Taylor Heise, Britta Curl och Kendall Coyne Schofield tre superstjärnor. De tre sistnämnda delar på poängligaledningen i världens bästa liga, PWHL.

Det mest välkända namnet är emellertid 36-åriga Hilary Knight, som har tio (!) VM-guld och ett OS-guld på meritlistan. Hon snittar en poäng per match under OS. Knight är allmänt sedd som en av de allra största hockeyspelarna någonsin på damsidan.

Hur har det gått för Damkronorna i OS genom historien?

1998 var första gången ishockey för damer fanns med på OS-programmet. Då slutade Sverige femma. 2002 tog de en historisk medalj efter att ha besegrat Finland i bronsmatchen. 2006 blev det ännu bättre. Då chockade Damkronorna hockeyvärlden genom att slå ut USA i semifinalen och ta ett sensationellt silver.

2010 och 2014 förlorade Sverige bronsmatchen mot Finland respektive Schweiz. 2018 och 2022 åkte Damkronorna ut i kvartsfinaler efter storförluster mot Finland respektive Kanada. Det här är alltså första mästerskapet sedan 2014 Damkronorna kommer få spela medaljmatch.

Hur spelar Damkronorna i OS 2026?

5 februari klockan 12:10 Sverige-Tyskland 4-1

7 februari klockan 14:40: Sverige-Italien 6-1

8 februari klockan 16:40: Frankrike-Sverige 0-4

10 februari klockan 12:10: Japan-Sverige 0-4

13 februari klockan 16:40: Tjeckien-Sverige 0-2

16 februari klockan 16:40: USA-Sverige

Vilka spelar för Sverige i OS?

Sverige har ett på pappret starkt lag i OS. Bland stjärnorna kan spelare som Mira Jungåker, Maja Nylén-Persson, Anna Kjellbin, Hanna Thuvik, Hanna Olsson, Hilda Svensson och Lina Ljungblom nämnas.

Laget leds av Ulf Lundberg, som är förbundskapten sedan 2020. Han gör sitt sista mästerskap med Damkronorna.

Målvakter

Emma Söderberg

Ebba Svensson Träff

Tindra Holm

Backar

Anna Kjellbin

Mira Jungåker

Maja Nylén Persson

Ida Karlsson

Jenna Raunio

Jessica Adolfsson

Linnéa Andersson

Forwards

Hanna Olsson

Sofie Lundin

Josefin Bouveng

Lina Ljungblom

Hilda Svensson

Nicole Hall

Lisa Johansson

Hanna Thuvik

Ebba Hedqvist

Mira Hallin

Sara Hjalmarsson

Thea Johansson

Felizia Wikner Zienkiewicz