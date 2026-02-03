När Damkronorna kliver in i OS 5 februari vet man redan att förbundskapten Ulf Lundberg kommer att lämna. Nu är det ”upp till bevis” enligt hockeysverige.se’s expert Ronnie Rönnkvist, som även går igenom truppen och ger betyg – lagdel för lagdel.

”Vi har det bästa laget på många år, men…”

Betyg på lagdelarna: ”Hennes blotta närvaro skapar ett lugn”

”Kanske läge för 21-åringens genombrott?”

Har vi ett lag som kan ta medalj i OS?

Tittar vi på lagdel för lagdel är i alla fall mitt svar – Nja. Visst, det låter som en feg gardering. Vi har absolut det bästa laget på många år, men det har även länder som Schweiz och till viss del Tyskland. Lägg därtill Finland.

Kanske att vi fick en fingervisning i genrepet i söndags mot Schweiz. Förlust med 4-2 efter att haft ett klart spelövertag många gånger, men inte ”tagit betalt”, som numera är ett populärt uttryck. Visst har Tre Kronor Dam många som petar in puckarna. Hilda Svensson, Josefin Bouveng, Hanna Thuvik, Thea Johansson, Lisa Johansson och så vidare. På pappret ganska stark uppsättning målskyttar i sina klubblag, men det är inte samma sak som att få det att lossna i ett OS.