Raymond om skadekrisen: ”De kan ha viktiga roller i vårt lag”

Lucas Raymond är Sveriges poängbäste spelare i NHL och är ett av Tre Kronors stora OS-hopp.

Med några veckor kvar till OS kommenterar han nu det allvarliga skadeläge som drabbat Tre Kronor.

– Förhoppningsvis kommer han vara där och spela, säger Raymond om Leo Carlsson.

Lucas Raymond om skadekrisen på forwardssidan. Foto: Bildbyrån

Tre Kronor skakas av en rejäl skadekris inför OS.

På backsidan dras Victor Hedman och Jonas Brodin med skador och är tveksamma till spel i OS. Samtidigt har Erik Karlsson och Philip Broberg återkommit och blivit spelklara.

Men det är framförallt på forwardssidan som det ser jobbigt ut. Det står klart att Gabriel Landeskog och Leo Carlsson är skadade och tveksamma till spel.

Den sistnämnde i minst tre och max fem veckor. Något som Lucas Raymond hoppas blir mindre än så.

– Jag tror att min gissning är exakt lika bra som eran. Eran är kanske till och med bättre än min, men förhoppningsvis så kommer han vara där och spela. Han är en enormt duktig spelare som har haft ett grymt år. Det enda jag har sett är väl samma som ni har sett, det vill säga att det är tre till fem veckor. Utöver det så vet jag faktiskt inte så mycket mer än så.

”Det är aldrig kul”

Dessutom kom senare på måndagen beskedet att William Nylander är ljumskskadad och just nu inte har ett datum för när han kan återkomma i spel. Utöver det har även Joel Eriksson Ek skadeproblem.

– Nej, det är självklart aldrig kul med folk som skadar sig, säger Lucas Raymond.

– Folk blir tillgängliga och ej men på något sätt så är det en del av hockeyn. Jag tror det blir nästan ännu farligare om man går ut på en match eller träning om man har en tanke att inte skada sig.

Orden om OS: ”Lite speciellt är det”

Vidare menar han att alla klubblag har något att spela för.

– Jag tror alla i respektive klubblag spelar för olika saker. Det som har varit lite speciellt med den här säsongen är just att man vet att det är OS som väntar men samtidigt så är det fullt fokus. Man har fullt upp med vad vi försöker göra här i vår klubblag.

– Så att kunna fokusera på det och att sedan switcha om till ett OS tror jag är viktigt. Lite speciellt är det, men det är kul att veta att man har det som väntar. Men jag tror att när det är så mycket matcher och det går så fort där ute, så är det så att går man ut och tvekar eller försöker hålla sig från att bli skadad så är det nog lättare att faktiskt bli skadad.

Med sina 53 poäng för Detroit Red Wings är Lucas Raymond lika med Sidney Crosby i poängligan och är med det bäst av alla svenskar i NHL. Poängtotalen räcker det till en 18:e plats i den totala poängligan.

Mitt i skadekrisen är svenskens fina säsong något att glädjas över.