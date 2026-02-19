2-1 till USA innebär att Tre Kronor åker ut redan i kvartsfinal.

Backstjärnan Rasmus Dahlin var rejält besviken efter förlusten.

– Det är åt helvete, värdelöst att åka ut i kvarten, säger Dahlin till HBO Max.

Rasmus Dahlin och resten av Tre Kronor var rejält besvikna efter förlusten mot USA. Foto: Bildbyrån

Det var höga förväntningar på Tre Kronor inför OS i Milano. Men en förlust mot Finland och ett sent insläppt mål mot Slovakien gjorde att Sverige fick en tuff resa i slutspelet. Först blev det åttondelsfinal mot Lettland, som slutade med en 5-1-seger, och sedan väntade guldkandidaten USA i kvartsfinal.

USA blev för svåra för Sverige, även om det var en jämn match. En sen kvittering av Mika Zibanejad gav hopp men sedan avgjorde Quinn Hughes i förlängningen för att skicka USA till semifinal. Samtidigt innebär det att OS är över för Tre Kronor.

Backstjärnan Rasmus Dahlin var rejält irriterad över förlusten mot USA under onsdagskvällen.

– Det är åt helvete. Det finns inte mer att beskriva. De har en bra målvakt, de offrar sig… små marginaler, säger Dahlin till HBO Max och fortsätter:

– Det är värdelöst att åka ut i kvarten. Det är värdelöst.

Besvikelse i Tre Kronor: ”Var här för att spela om medalj”

Övriga spelare uttryckte snarare en besvikelse. Lagkaptenen Gabriel Landeskog hade svårt att sätta ord på känslorna efter uttåget.

– Det är surt, man är rätt tom. Det är svårt att summera så här tajt inpå. Det var inte riktigt så här vi hade förväntat oss att det skulle sluta förstås, säger Landeskog till SVT.

Erik Karlsson upplevde också en tomhet efter att ha förlorat mot USA.

– Det är inte roligt just nu. Jag tycker att vi ger oss själva chansen i dag och spelar en riktigt bra match, men vi möter också ett riktigt bra lag. Det är synd att vi förlorar på det sättet som vi gör. Det är tråkigt just nu, säger Karlsson.

Filip Forsberg menar också att Tre Kronor hade högre förväntningar än att åka ut redan i kvartsfinal.

– Det är klart att det är en besvikelse. Man åkte inte hit för att åka hem i morgon. Vi var här för att spela om medaljer och vinna guld. Att åka ut i kvarten, det är en besvikelse givetvis. USA är ett kanonlag, men det är vi också. Det är lite extra surt när det är en så pass jämn match att vi inte kan ta det hela vägen, säger Forsberg till SVT.

Sam Hallam: ”Det är en tuff känsla”

Förbundskapten Sam Hallam menade också att det var en rejält besvikelse över att förlora i förlängningen.

– Det är svårt att smälta faktiskt. Det känns som att vi har kämpat i uppförsbacke under flera delar av detta OS. Vi har hittat sätt att ta oss framåt och bli bättre. Samma sak i dag, jag tycker att vår push i tredje är grym och vi förtjänar att göra det målet. Samtidigt möter vi ett skickligt lag så all respekt till USA, säger Hallam till SVT.

Tre Kronor får nu lämna Milano utan att spela om medaljerna. För Sam Hallam innebär det ännu en turnering utan medalj och hans enda OS slutar med en kvartsfinalförlust. VM om några månader blir hans sista mästerskap som förbundskapten.

– Just nu känner jag bara att killarna ger allt de har… Samtidigt ligger det så mycket jobb bakom det här och så mycket engagemang. Det är en tuff, tuff känsla faktiskt, säger Sam Hallam och fortsätter:

– Det är svårt att sätta ord… Det blir någon sorts besvikelse och sorg över någonting som man har engagerat sig och lagt ner så mycket kraft i. Man kan ju säga att det bara är hockey, men det är det inte. Detta är vårt liv. Det påverkar och det kommer att vara tufft att smälta.

