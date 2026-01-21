Positiva skadebeskedet inför OS: Han återvänder i veckan

Äntligen lite positiva skadebesked inför OS.

Minnesota Wild-stjärnan Joel Eriksson Ek återvänder under veckan från skadan, rapporterar NHL-journalisten Michael Russo.

Joel Eriksson Ek spelade 4 Nations för Sverige. Nu ser det positivt ut kring OS-spel också. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Under gårdagen gick Sam Hallam ut med att Joel Eriksson Eks lagkamrat Jonas Brodin och Anaheim Ducks-centern Leo Carlsson inte lär bli tillgängliga för spel under OS.

Men nu kan Tre Kronor andas ut kring sin förmodade andracenter, i form av Joel Eriksson Ek. I natt gav John Hynes, svenskens tränare i Minnesota Wild, att Eriksson Ek är tillbaka för fullt i veckan.

Lättnad i skadekrisen för Minnesota Wild

Även viktige backveteranen Zach Bogosian väntas återkomma i samma tidsrymd. En lättnad även för Wild som har stora skadeproblem.

Förutom Brodin och Eriksson Ek saknas även svenske Marcus Johansson som nobbades till OS trots en stark höst. Även Matt Boldy, som är en av lagets allra främsta forwards, saknas.