Varför lyckas Finland bättre än Sverige i OS-hockeyn?

Finland säkrade bronset i OS genom att besegra Slovakien i medaljmatchen. Efteråt frågar sig Uffe Bodin och Måns Karlsson hur det kommer sig att finnarna ännu en gång lyckas prestera bättre än Sverige i en best-on-best-turnering.

– Min känsla är att finnarna är mer strukturerade, säger Uffe Bodin i podcasten Gol d’Oro.

Erik Karlsson och hans svenska lagkamrater deppar efter förlusten mot Finland i OS-hockeyn.

Tre Kronors facit i OS med NHL-spelare: ett guld, ett silver och fyra kvartsfinalförluster.

Finlands facit i OS med NHL-spelare: ett silver, fyra brons och en kvartsfinalförlust.

Ja, Sverige har det där guldet från Turin att stoltsera med, men totalt sett har Finland nu tagit tre OS-medaljer fler än Sverige under de här omständigheterna tack vare sitt senaste brons i Milano.

Det blev också förlust med 1–4 mot Finland i gruppspelet i årets OS, precis som det blev förlust mot vårt östra grannland i best-on-best-turneringen 4 Nations Face-Off i fjol. Detta trots att Sverige har betydligt fler NHL-spelare än Finland och således också en annan bredd.

I Gol d’Oro – podcasten om OS-ishockeyn i Milano – funderar Uffe Bodin och Måns Karlsson kring hur det kommer sig att Finland lyckats bättre än Sverige i den här sortens turneringar. Finns svaret i att de helt enkelt är bättre på att underkasta sig taktik och struktur? Eller har spelarna en annan stolthet?

