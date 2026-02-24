OS 2026 blev ingen höjdare för svenskt vidkommande på herrsidan. I Gol d’Oro tittar Måns Karlsson och Uffe Bodin fram emot OS 2030 för att fnula på vilka spelare som kan leda Tre Kronor där.

Jesper Wallstedt, Philip Broberg och Leo Carlsson är tre spelare som väntas leda Tre Kronor i OS om fyra år. Foto: Bildbyrån

Tre Kronor hade en medelålder på närmare 30 år i årets OS-turnering. Med det i åtanke kan man förvänta sig att den svenska OS-truppen till stora delar ser annorlunda ut i Frankrike om fyra år.

I Gol d’Oro – hockeysverige.se:s podcast om OS-hockeyn i Milano – diskuterar Uffe Bodin och Måns Karlsson vilka spelare som kan förväntas bära Sveriges lag 2030. Med tanke på att Rasmus Dahlin och Lucas Raymond, två av Tre Kronors yngsta spelare, ledde laget redan i år kan man förvänta sig att de kommer att vara svenska toppspelare även i nästa OS. Samma sak gäller Leo Carlsson, som dessvärre missade OS på grund av skada.

Bakom dem finns även Jesper Wallstedt, som inte fick någon speltid i detta mästerskap men som trendar mot att bli en stark NHL-målvakt, liksom Philip Broberg som gjorde ett starkt OS intill Erik Karlsson.

Uffe och Måns pekar även ut några potentiella skrällar, men undrar också om JVM-stjärnorna från årets guldlag, inte minst då Anton Frondell och Ivar Stenberg, kan vara redo att axla roller i en svensk OS-trupp.

