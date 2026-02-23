Vissa ansåg att Jack Hughes inte hade något i OS att göra efter sin bleka insats i 4 Nations i fjol. Men när som mest stod på spel klev han fram och avgjorde finalen mot Kanada. I Gol d’Oro hyllar Uffe Bodin och Måns Karlsson hans turnering.

– Första matcherna var han ytter i fjärdekedjan och jobbade sig successivt uppåt när han bara blev bättre ju längre turneringen led, säger Måns Karlsson.

Jack Hughes skjuter segermålet förbi Jordan Binnington i OS-finalen mellan USA och Kanada. Foto: REUTERS/Alessandro Garofalo

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Tre Kronor |

Se diskussionen om Jack Hughes i videospelaren!

Se & lyssna på Gol d’Oro här: | YouTube | Spotify | Apple Podcast | Buzzsprout |

Jack Hughes sköt karriärens största mål när han avgjorde OS-finalen för USA på söndagen. Men det finns mer än bara avgörandet som fascinerar kring det 24-åriga tidigare förstavalet i NHL-draften.

Inför turneringen var han en ifrågasatt spelare. Dels på grund av sin bleka figur i fjolårets 4 Nations, där han inte alls kom till sin rätt. Dels på grund av sin skadehistorik, som hindrat honom från att spela fulla NHL-säsonger flera år på rad.

Men i OS visade New Jersey Devils-centern vilken kapacitet han besitter.

I Gol d’Oro – hockeysverige.se:s podcast om OS-hockeyn i Milano – diskuterar Uffe Bodin och Måns Karlsson Hughes turnering och hur han växte ut till en x-faktor för amerikanerna. Framför allt blev han en spelare att räkna med i de avgörande matcherna, med sina bästa insatser i turneringen i kvartsfinalen och framåt.

Programmet görs i samarbete med Nya Expekt

18+ | Spela ansvarsfullt | Regler & villkor gäller | Stödlinjen.se

Se hela avsnittet av Gol d’Oro här:

Video Gol d’oro: En i guld glimrande hjälteinsats

Lyssna på hela avsnittet av Gol d’Oro som podcast: