Åtalas – efter uppmärksammade slagsmålet i OS

Pierre Crinon åtalas i Frankrike efter slagsmålet mot Tom Wilson. Samtidigt kritiserar de franska spelarna sitt egna förbunds beslut att stänga av backen.

— Det är ett skämt, säger målvakten Antoine Keller.

Fajten mellan Pierre Crinon och Tom Wilson har fått ett rejält efterspel.

Foto: REUTERS/David W Cerny.

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Tre Kronor |

Mitt under OS-turneringen valde Frankrike att stänga av Pierre Crinon. Anledningen var slagsmålet mot Tom Wilson och hur han hetsade mot publiken på väg ut till omklädningsrummet. Något som enligt det franska ishockeyförbundet stred mot den olympiska andan.

I åttondelsfinalen, som Frankrike förlorade med 5-1, fick backen därmed inte spela. Något som de franska spelarna blev irriterade på – så pass att de gick ut och kritiserade sitt egna förbund.

— Vi behövde honom i dag och de tog honom ifrån oss för något som händer varje helg i vilken match som helst, säger målvakten Antoine Keller till Reuters, något som även Expressen har rapporterat om.

Pierre Crinon åtalas efter slagsmålet mot Tom Wilson

Samtidigt kommer det här att få konsekvenser för Pierre Crinon även hemma i Frankrike. Bakgrunden ska vara en stämningsansökan efter ett slagsmål i matchen mellan Grenoble och Angers den 30 november 2025. Under december spelade Grenoble-backen inte någonting innan anmälan till slut lades ner.

Den här händelsen ska nu ha fått myndigheterna att återigen agera. Därför har det nu väckts ett till åtal mot fransosen, där rubriceringen är uppsåtligt våld med vapen. Det rapporterar kanalen TVA Sports där åklagaren Etienne Manteaux bekräftar att förhandlingarna kommer att hållas den 27 maj 2026. Vapnet i fråga ska då handla om en hockeyhandske.

Source: Pierre Crinon @ Elite Prospects