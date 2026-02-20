Så spelas USA-Slovakien i OS-hockeyns semifinal

Det har blivit dags för semifinal mellan USA och Slovakien i OS 2026. Här går Mike Gould igenom förutsättningarna inför matchen, där vinnaren ställs mot Kanada eller Finland i OS-finalen på söndag.

Quinn Hughes USA och Juraj Slafkovskys Slovakien drabbar samman i fredagens andra OS-semifinal. Foto: Bildbyrån

🏒: USA-Slovakien

⏰: 21:10 svensk tid

📍: PalaItalia Santa Giulia (Kapacitet: 12000 åskådare)

📺: 21:00 SVT1/SVT Play

📺: 21:00 HBO Max

Så tog sig USA och Slovakien till OS-semifinal

Efter en något blek insats mot relativt beskedligt motstånd i kvalrundan säkrade USA en semifinalplats genom en dramatisk 2–1-seger efter förlängning mot Sverige i onsdags. Det var kanske inte dagens mest underhållande match, men dramatiken saknades inte.

Mika Zibanejad kvitterade med 91 sekunder kvar och tog matchen till förlängning – innan Quinn Hughes avgjorde med ett perfekt placerat skott tidigt i overtime. USA har inte varit dominant hittills i turneringen, men lagets förmåga att hantera motgångar kan visa sig värdefull ju längre mästerskapet lider.

Slovakien har varit en av turneringens stora berättelser. Juraj Slafkovsky har fortsatt där han slutade efter sitt MVP-framträdande i Peking 2022. Tack vare ett starkt gruppspel gick slovakerna direkt till kvartsfinal och avfärdade där Tyskland utan större problem. Segersiffrorna skrevs till 6–2 efter att laget gjort mål tidigt och ofta.

St. Louis Blues-centern Dalibor Dvorsky noterades för ett mål och en assist och säkrade därmed Slovakiens chans att spela om medalj.

Senaste mötet i best-on-best: USA-Slovakien

USA och Slovakien spelade båda i Grupp A i OS i Sotji 2014. Det blev ingen lyckad turnering för Slovakien, som förlorade samtliga tre gruppmatcher och åkte ut direkt i slutspelet mot Tjeckien.

Den största förlusten kom mot USA redan under premiärdagen, då amerikanerna vann med klara 7–1. Paul Stastny gjorde två mål och Jonathan Quick räddade 22 skott i den övertygande segern, som gav USA andraseedningen inför kvartsfinalerna – även om de senare missade medalj.

Interna poängligorna

USA

Auston Matthews, F: 4 matcher, 3 mål, 3 assist, 6 poäng Quinn Hughes, D: 4 matcher, 1 mål, 5 assist, 6 poäng Matthew Tkachuk, F: 4 matcher, 0 mål, 5 assist, 5 poäng

T4. Jack Hughes, F: 4 matcher, 1 mål, 3 assist, 4 poäng

T4. Jack Eichel, F: 4 matcher, 1 mål, 3 assist, 4 poäng

Slovakien

Juraj Slafkovsky, F: 4 matcher, 3 mål, 4 assist, 7 poäng Dalibor Dvorsky, F: 4 matcher, 3 mål, 3 assist, 6 poäng

T3. Adam Ruzicka, F: 4 matcher, 2 mål, 2 assist, 4 poäng

T3. Pavol Regenda, F: 4 matcher, 2 mål, 2 assist, 4 poäng Martin Gernat, D: 4 matcher, 1 mål, 3 assist, 4 poäng

USA

USA:s lagledning har fått utstå en hel del kritik för vissa laguttagningar både inför och under turneringen – men laget är fortfarande obesegrat. Det finns kanske inte en enskild spelare som ensam driver laget på samma sätt som hos vissa andra medaljkandidater, men stjärnkvaliteten är odiskutabel.

Frågan är snarare när flera av dem ska få sitt stora OS-ögonblick. När gör Matthew Tkachuk sitt första mål i Milano? Auston Matthews leder den interna poängligan, men har inte alltid varit på topp. Jack Eichel kan också behöva visa mer av den slutspelskvalitet han visade under Stanley Cup-slutspelet 2023.

Det finns mer att hämta i den här truppen – och det finns inga fler chanser att spela sig i form inför en eventuell final.

Slovakien

Slovakien är inte nöjt med att bara vara här. Målet är guld. Efter landets första OS-medalj för fyra år sedan kommer en yngre, större och mer spännande generation.

Det är heller inte som att Slovakien saknat stjärnor tidigare – Marian Hossa, Zdeno Chara, Miroslav Satan och Pavol Demitra är namn som vittnar om det.

Och framtiden ser ljus ut. Slafkovsky och Dvorsky är tänkta att bära landslaget i många år framöver, och Simon Nemec har potential att bli en toppback både i NHL och internationellt. Slovakien är kanske inte hela vägen fram ännu – men deras resa mot att bli en etablerad hockeymakt har varit underhållande att följa.

Brännande frågor

USA: Vem får förtroendet i mål?

Connor Hellebuyck gjorde det som krävdes i kvartsfinalsegern mot Sverige. Men mot vad som på pappret kan vara ett mer överkomligt motstånd – vågar USA vila honom för att ha honom redo till en eventuell final? Det är en djärv tanke, särskilt med tanke på att Jeremy Swayman hade det tuffare i gruppspelet. Men frågan är ändå relevant.

Slovakien: Kan Slafkovsky bära laget?

Montreal Canadiens hade knappast valt Slafkovsky som etta i NHL-draften 2022 utan hans sju mål på sju matcher i OS samma år. I Milano har han redan tangerat sin totala poängskörd från den turneringen.

Men detta är ett annat test. Att möta ett stjärnspäckat USA i ”best on best”-sammanhang är ny mark för den 21-årige forwarden – och för många av hans lagkamrater. Hur svarar de på den utmaningen?

Tipset: USA-Slovakien

Jämfört med Kanada–Finland känns detta som den mer ojämna av semifinalerna. Det är lätt att se framför sig hur USA gör ett par snabba mål och kontrollerar matchen.

Men Slovakien rider på en våg av självförtroende – precis som i Vancouver 2010 och efter bronset i Peking 2022.

Till slut väger ändå USA:s offensiva spets tyngre än ett slovakiskt lag som inte riktigt matchar på pappret. Men det behöver inte bli en promenadseger.