OS-hockey idag: Sverige tar sig an pigg värdnation

Dag tre i OS-hockeyn innebär Damkronornas andra match. Nu mot värdnationen Italien, som imponerade storligen i sin premiärmatch. Dessutom kliver Finland och Kanada in i turneringen efter att deras tilltänkta premiärmatch sköts upp till 12 februari efter sjukdomsutbrott i finska truppen. Här är förutsättningar, tv-tider, tabeller och poängliga inför lördagens OS-matcher.

Värdnationen Italien, med Luleås stjärnback Nadia Mattivi i spetsen, väntar för Damkronorna i OS på lördagen. Foto: Bildbyrån & Independent Photo Agency Srl

Damkronorna städade av Tyskland med 4–1 i torsdagens OS-premiär. Nu står Italien för motståndet i andra matchen, ett italienskt hemmalag som slog Frankrike med klara 4–1 i sin premiärmatch efter att ha dominerat och imponerat. I laget finns bland annat Luleås skickliga back Nadia Mattivi, tillika italiensk kapten, som snittat över en poäng per match i SDHL den här säsongen.

I grupp A spelas också två matcher. Nu ska Finland kliva in i OS efter att stora delar av truppen insjuknat i Noroviruset och hamnat i karantän, vilket gjorde att den tilltänkta premiären mot Kanada sköts upp en vecka. De ställs mot tuffast möjliga motstånd i form av guldfavoriten USA.

Kanada kliver också in i turneringen via ett sent möte med Sehweiz, ett Schweiz som tog hem sin premiärmatch mot Tjeckien efter straffar.

Här har vi samlat all information inför dagens matcher i OS. Du hittar ännu mer läsning i hockeysverige.se:s OS-hubb.

Gårdagens resultat i OS 2026

Damer

Frankrike – Japan 2–3

Tjeckien – Schweiz 3–4 (straffar)

Matcher i OS-hockey på tv idag (7/2)

Damer

12.10: Grupp B, Tyskland-Japan (TV4/HBO Max) – Milano Rho Ice Hockey Arena

14.40: Grupp B, Sverige -Italien (TV4/HBO Max) – Milano Santagiulia Ice Hockey Arena

-Italien (TV4/HBO Max) – Milano Santagiulia Ice Hockey Arena 16.40: Grupp A, USA-Finland (SVT/HBO Max) – Milano Rho Ice Hockey Arena

21.10: Grupp A, Schweiz-Kanada (SVT/HBO Max) – Milano Rho Ice Hockey Arena

Hur ser jag OS-hockey på tv?

Se sändande bolag per match ovan.

SVT och TV4 delar på fri-TV-rättigheterna för ishockeyn, både herrarnas och damernas turneringar.

Alla ishockeymatcher under OS 2026 kommer även att finnas tillgängliga via streaming på HBO Max.

Här hittar du ett fullständigt sändningsschema för samtliga gruppspelsmatcher i OS 2026.

OS-tabell damer

Grupp A

LAG M V F O MS P 🇺🇸 USA 1 1 0 0 5–1 3 🇨🇭 Schweiz 1 1 0 0 4–3 2 🇨🇿 Tjeckien 2 0 1 1 4–9 1 🇫🇮 Finland 0 0 0 0 0–0 0 🇨🇦 Kanada 0 0 0 0 0–0 0

Grupp B

LAG M V F O MS P 🇸🇪 Sverige 1 1 0 0 4–1 3 🇮🇹 Italien 1 1 0 0 4–1 3 🇯🇵 Japan 1 1 0 0 3–2 3 🇩🇪 Tyskland 1 0 1 0 1–4 0 🇫🇷 Frankrike 2 0 2 0 3–7 0

lla lag i Grupp A går vidare till kvartsfinalerna. Från Grupp B går de tre bästa lagen vidare till kvartsfinal.

Poängligan OS-hockey (damer)

I vilka arenor spelas OS-ishockeyn?

Huvudarena: Milano Santagiulia Ice Hockey Arena (Milano, Italien). Publikkapacitet: cirka 14,000 åskådare.

Alternativ arena: Milano Rho Ice Hockey Arena (Milano, Italien). Publikkapacitet: 5 700 åskådare.

