OS-hockey idag: Så spelas herrarnas bronsmatch

Author image
Måns Karlsson
Chefredaktör

Vi har kommit till den näst sista dagen av herrarnas OS-turnering i ishockey. Det är dags för bronsmatch mellan Finland och uppstickaren Slovakien. Här är förutsättningar, tv-tider, och poängliga inför bronsmatchen l i OS 2026.

Finland möter Slovakien i bronsmatchen i OS 2026. Foto: Bildbyrån.

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Tre Kronor |

Både Slovakien och Finland tog medalj även i OS 2022. Slovakien skrällde sig till ett brons efter att ha besegrat Sverige i bronsmatchen, medan Finland tog sitt första OS-guld någonsin efter finalseger mot Ryssland. Nu gör de båda lagen upp om en ny medalj, när det är dags för bronsmatch i OS 2026.

Finland var ytterst nära att stå för en jätteskräll och slå ut storfavoriten Kanada i gårdagens semifinal, men tappade en 2-0-ledning till förlust med 3-2. Nathan MacKinnon avgjorde med en halvminut kvar.

Finland har chans att ta sin åttonde OS-medalj. Förutom guldet 2022 har de silver från 1988 och 2006, samt brons från 1994, 1998, 2010 och 2014.

Slovakien var chanslösa mot USA i semifinalen och föll med 6-2. De får vänta på att gå till sin första OS-final sedan nationen blev självständig. Nu har de dock chans att ta sin andra bronsmedalj i herrarnas OS.

Dessa länder möttes även i premiären av OS-hockeyn 2026. Då vann Slovakien med 4-1.

Så avgörs utslagsmatcherna i OS-ishockeyn

Herrar – OS 2026

Kvartsfinal, semifinal & bronsmatch

  • Förlängning: 10 minuter, 3 mot 3, sudden death
  • Straffläggning:
    • Fem skyttar per lag
    • Sedan sudden death-straffar

Final

  • Förlängning: 20 minuter långa perioder, 3 mot 3, sudden death
  • Ingen straffläggning

Gårdagens resultat i OS 2026

Herrar – semifinaler

  • Kanada-Finland 3-2
  • USA-Slovakien 6-2

Matcher i OS-hockey på tv idag (21/2)

  • 20:40 Slovakien-Finland, bronsmatch herrar (TV4/HBO Max) – Milano Santagiulia Ice Hockey Arena

Hur ser jag OS-hockey på tv?

Se sändande bolag för dagen ovan.

SVT och TV4 delar på fri-TV-rättigheterna för ishockeyn, både herrarnas och damernas turneringar.
Alla ishockeymatcher under OS 2026 kommer även att finnas tillgängliga via streaming på HBO Max.

Poängliga för OS-hockeyn – herrar

PositionNamnLandMålAssistPoäng
1.Connor McDavidKanada21113
2. Macklin CelebriniKanada5510
3.Lucas RaymondSverige189
4.Juraj SlafkovskySlovakien448
5. Martin NecasTjeckien358

I vilka arenor spelas OS-ishockeyn?

  • Alternativ arena: Milano Rho Ice Hockey Arena (Milano, Italien). Publikkapacitet: 5 700 åskådare.
  • Huvudarena: Milano Santagiulia Ice Hockey Arena (Milano, Italien). Publikkapacitet: cirka 14,000 åskådare.

