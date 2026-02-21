OS-hockey idag: Så spelas herrarnas bronsmatch
Vi har kommit till den näst sista dagen av herrarnas OS-turnering i ishockey. Det är dags för bronsmatch mellan Finland och uppstickaren Slovakien. Här är förutsättningar, tv-tider, och poängliga inför bronsmatchen l i OS 2026.
Både Slovakien och Finland tog medalj även i OS 2022. Slovakien skrällde sig till ett brons efter att ha besegrat Sverige i bronsmatchen, medan Finland tog sitt första OS-guld någonsin efter finalseger mot Ryssland. Nu gör de båda lagen upp om en ny medalj, när det är dags för bronsmatch i OS 2026.
Finland var ytterst nära att stå för en jätteskräll och slå ut storfavoriten Kanada i gårdagens semifinal, men tappade en 2-0-ledning till förlust med 3-2. Nathan MacKinnon avgjorde med en halvminut kvar.
Finland har chans att ta sin åttonde OS-medalj. Förutom guldet 2022 har de silver från 1988 och 2006, samt brons från 1994, 1998, 2010 och 2014.
Slovakien var chanslösa mot USA i semifinalen och föll med 6-2. De får vänta på att gå till sin första OS-final sedan nationen blev självständig. Nu har de dock chans att ta sin andra bronsmedalj i herrarnas OS.
Dessa länder möttes även i premiären av OS-hockeyn 2026. Då vann Slovakien med 4-1.
Så avgörs utslagsmatcherna i OS-ishockeyn
Herrar – OS 2026
Kvartsfinal, semifinal & bronsmatch
- Förlängning: 10 minuter, 3 mot 3, sudden death
- Straffläggning:
- Fem skyttar per lag
- Sedan sudden death-straffar
Final
- Förlängning: 20 minuter långa perioder, 3 mot 3, sudden death
- Ingen straffläggning
Gårdagens resultat i OS 2026
Herrar – semifinaler
- Kanada-Finland 3-2
- USA-Slovakien 6-2
Matcher i OS-hockey på tv idag (21/2)
- 20:40 Slovakien-Finland, bronsmatch herrar (TV4/HBO Max) – Milano Santagiulia Ice Hockey Arena
Hur ser jag OS-hockey på tv?
Se sändande bolag för dagen ovan.
SVT och TV4 delar på fri-TV-rättigheterna för ishockeyn, både herrarnas och damernas turneringar.
Alla ishockeymatcher under OS 2026 kommer även att finnas tillgängliga via streaming på HBO Max.
Poängliga för OS-hockeyn – herrar
|Position
|Namn
|Land
|Mål
|Assist
|Poäng
|1.
|Connor McDavid
|Kanada
|2
|11
|13
|2.
|Macklin Celebrini
|Kanada
|5
|5
|10
|3.
|Lucas Raymond
|Sverige
|1
|8
|9
|4.
|Juraj Slafkovsky
|Slovakien
|4
|4
|8
|5.
|Martin Necas
|Tjeckien
|3
|5
|8
I vilka arenor spelas OS-ishockeyn?
- Alternativ arena: Milano Rho Ice Hockey Arena (Milano, Italien). Publikkapacitet: 5 700 åskådare.
- Huvudarena: Milano Santagiulia Ice Hockey Arena (Milano, Italien). Publikkapacitet: cirka 14,000 åskådare.
