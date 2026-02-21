OS-hockey idag: Så spelas herrarnas bronsmatch

Vi har kommit till den näst sista dagen av herrarnas OS-turnering i ishockey. Det är dags för bronsmatch mellan Finland och uppstickaren Slovakien. Här är förutsättningar, tv-tider, och poängliga inför bronsmatchen l i OS 2026.

Finland möter Slovakien i bronsmatchen i OS 2026. Foto: Bildbyrån.

Både Slovakien och Finland tog medalj även i OS 2022. Slovakien skrällde sig till ett brons efter att ha besegrat Sverige i bronsmatchen, medan Finland tog sitt första OS-guld någonsin efter finalseger mot Ryssland. Nu gör de båda lagen upp om en ny medalj, när det är dags för bronsmatch i OS 2026.

Finland var ytterst nära att stå för en jätteskräll och slå ut storfavoriten Kanada i gårdagens semifinal, men tappade en 2-0-ledning till förlust med 3-2. Nathan MacKinnon avgjorde med en halvminut kvar.

Finland har chans att ta sin åttonde OS-medalj. Förutom guldet 2022 har de silver från 1988 och 2006, samt brons från 1994, 1998, 2010 och 2014.

Slovakien var chanslösa mot USA i semifinalen och föll med 6-2. De får vänta på att gå till sin första OS-final sedan nationen blev självständig. Nu har de dock chans att ta sin andra bronsmedalj i herrarnas OS.

Dessa länder möttes även i premiären av OS-hockeyn 2026. Då vann Slovakien med 4-1.

Så avgörs utslagsmatcherna i OS-ishockeyn

Herrar – OS 2026

Kvartsfinal, semifinal & bronsmatch

Förlängning: 10 minuter, 3 mot 3 , sudden death

10 minuter, , sudden death Straffläggning: Fem skyttar per lag Sedan sudden death-straffar



Final

Förlängning: 20 minuter långa perioder, 3 mot 3 , sudden death

20 minuter långa perioder, , sudden death Ingen straffläggning

Gårdagens resultat i OS 2026

Herrar – semifinaler

Kanada-Finland 3-2

USA-Slovakien 6-2

Matcher i OS-hockey på tv idag (21/2)

20:40 Slovakien-Finland, bronsmatch herrar (TV4/HBO Max) – Milano Santagiulia Ice Hockey Arena

Hur ser jag OS-hockey på tv?

Se sändande bolag för dagen ovan.

SVT och TV4 delar på fri-TV-rättigheterna för ishockeyn, både herrarnas och damernas turneringar.

Alla ishockeymatcher under OS 2026 kommer även att finnas tillgängliga via streaming på HBO Max.

Poängliga för OS-hockeyn – herrar

Position Namn Land Mål Assist Poäng 1. Connor McDavid Kanada 2 11 13 2. Macklin Celebrini Kanada 5 5 10 3. Lucas Raymond Sverige 1 8 9 4. Juraj Slafkovsky Slovakien 4 4 8 5. Martin Necas Tjeckien 3 5 8

I vilka arenor spelas OS-ishockeyn?