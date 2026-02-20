OS-hockey idag: Så spelas herrarnas semifinaler

Två finalister ska koras i OS 2026. Under fredagen spelas semifinalerna i turneringen där Kanada möter Finland och USA tar sig an Slovakien. Här är förutsättningar, tv-tider, och poängliga inför dagens matcher.

Kan Connor McDavid lotsa Kanada till en OS-final? Foto: REUTERS/Marton Monus

För Sveriges del är OS-hockeyn över. Men för fyra andra nationer går turneringen under fredagen in i sitt avgörande skede. Då spelas herrturneringens bägge semifinaler,

I den första, klockan 16.40, drabbar Kanada samman med Finland.

Kanada fick en tuff resa till semifinal efter en hård batalj med Tjeckien i kvartsfinalen. Lönnlöven låg under med 2–3 i tredje perioden efter att ha fått lagkaptenen Sidney Crosby skadad. Sent omsider lyckades Nick Suzuki kvittera och ta matchen till förlängning. Där klev Mitch Marner fram och avgjorde för Kanada.

Finland var ännu mer illa ute i sin kvartsfinal mot Schweiz. De släppte in två mål i första perioden och tvingades jaga hela matchen. I den tredje perioden gav den jakten utdelning. Finnarna reducerade genom Sebastian Aho med drygt sex minuter kvar att spela och fick sedan ett kvitteringsmål från Miro Heiskanen med 72 sekunder kvar. I förlängningen klev sedan Artturi Lehkonen fram och avgjorde tillställningen med sitt 3–2-mål.

Klockan 21.10 är det sedan dags för USA att möta Slovakien i den andra semifinalen.

USA besegrade som bekant Sverige med 2–1 efter förlängning. Efter ett sent svenskt kvitteringsmål av Mika Zibanejad blev Quinn Hughes stor hjälte för amerikanerna när han skickade in segermålet i övertiden. Vinsten var amerikanernas fjärde raka efter att ha gått rent i gruppspelet.

Slovakien, som överraskande vann grupp B framför Finland och Sverige, hade den resultatmässigt sett enklaste kvartsfinalen. Man vann med klara 6–2 mot Tyskland efter att ha dominerat händelseförloppet i matchen. Det är också laget som är den stora skrällen i semifinalspelet sett till förhandstipsen.

Så avgörs utslagsmatcherna i OS-ishockeyn

Herrar

Kvartsfinaler, semifinaler och bronsmatch

Förlängning: 10 minuter, 3 mot 3 , sudden death

10 minuter, , sudden death Straffläggning: Om ingen gör mål i förlängningen Fem skyttar per lag Sedan sudden death-straffar

Om ingen gör mål i förlängningen

Gårdagens resultat i OS 2026

Damer

Bronsmatch

Schweiz-Sverige 2–1 (OT)

Final

USA-Kanada 2–1 (OT)

Matcher i OS-hockey på tv idag (20/2)

16.40: Kanada-Finland (TV4/HBO Max) – Milano Santagiulia Ice Hockey Arena

21.10: USA-Slovakien (SVT/HBO Max) – Milano Santagiulia Ice Hockey Arena

Kommande matcher i OS-hockey 2026

21/2, 20.40: Bronsmatch

22/2, 14.10: Final

Hur ser jag OS-hockey på tv?

Se sändande bolag per match ovan.

SVT och TV4 delar på fri-TV-rättigheterna för ishockeyn, både herrarnas och damernas turneringar.

Alla ishockeymatcher under OS 2026 kommer även att finnas tillgängliga via streaming på HBO Max.

Här hittar du ett fullständigt sändningsschema för samtliga gruppspelsmatcher i OS 2026.

Poängligan OS-hockey (herrar)

Poängligan OS-hockey (damer)

