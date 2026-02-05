Experterna lyriska efter OS-premiären: ”Vilken stjärna”

Damkronorna vinner OS-premiären mot Tyskland med 4–1, och experterna öser beröm över flera spelare. Inte minst Mira Jungåker, född 2005, som spelade näst mest i debuten.

– Det här är liksom ett färdigt paket. Hon är 20 år gammal… Framtiden för den här tjejen känns ganska oändlig tänker jag, säger Staffan Kronwall i sändningen.

Mira Jungåker spelade 22 minuter i OS-premiären mot Tyskland. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

Förbundskapten Ulf Lundberg gav sitt första backpar med Maja Nylén Persson och Mira Jungåker stort förtroende i OS-premiären mot Tyskland. Och i slutändan belönades det även med en 4–1-seger för Damkronorna.

Efter slutsignal var den sistnämnde, född 2005, en av de som fick mest hyllningar i TV4:s studio.

– Jag gillar det. Jag tycker man ska spela hårt på de bästa spelarna. Hon är så här kaxigt ödmjuk som vi behöver från backplats. Att vi har dem som tar tag i pucken, bär in den i anfallszonen. Sen är hon med i målskyttet också. De är häftiga de här unga spelarna. Jag hade henne också i U18-VM, när vi vann silver, så hon vet hur det är att vinna viktiga matcher, säger Pernilla Winberg.

Där hade hon fått topproll i PWHL – enligt Winberg

Staffan Kronwall fyller sedan i.

– Alltså det här är en stjärna, vilken stjärna i hur hon för sig. Det strålar om henne. Jag kan någonstans gilla också att man parar ihop henne med den andra kanske bästa offensiva backen. Att ni två, ni kommer gå, för ni är så duktiga med pucken.

– Mira driver spelet bakifrån jättebra, men kan också försvara sig tack vare en otroligt fin skridskoåkning. Det här är liksom ett färdigt paket. Hon är 20 år gammal… Framtiden för den här tjejen känns ganska oändlig tänker jag.

Experterna lyfter sedan det faktum att den tidigare HV71-talangen spelar i collegeligan i Ohio State University, men skulle kunna platsa i amerikanska proffsligan PWHL.

– Det är inte att hon inte är tillräckligt bra för att spela proffshockey, utan hon vill ju ha klart studierna, säger Kronwall.

– Hon skulle väl ha varit den fjärde, femte back i PWHLL just nu. Mest för att de andra backarna är de extremt skickliga. Men sen är det också eftertraktat med offensiva hot. Hon har pondus i allt hon gör, och hennes skott är extremt bra. I Maja Nylén Perssons lag, New York Sirens, där tror jag hon hade fått en topproll. Men då är det kanske ett klokt val ändå, att vara kvar. Både för studierna, men också för hockeyutvecklingen, fortsätter Winberg.

Jungåker om OS-debuten: ”En enorm tacksamhet”

Mira Jungåker själv tog sig även till mixade zonen och fick ge svar kring OS-debuten.

– Det är så sjukt speciellt, och man är otroligt tacksam över att man får vara här. Det kunde ha varit mycket annat i vägen, man kunde inte blivit uttagen eller skadad eller liknande. Det är bara en enorm tacksamhet att få vara här, och få vara en del av den här gruppen, för den är helt otrolig, säger hon i TV4 och tillägger om istiden.

– Det är sjukt kul såklart. Jag är en spelare som känner att jag kan spela som bäst när jag har mycket istid, så jag är väldigt glad över att jag får det förtroendet.

Backens mål kom i powerplay och gav 3–1 i andra perioden, men innan det hade Tyskland faktiskt tagit ledningen i första akten.

– Vi har snackat mycket om vår gruppsammanhållning, och där i första perioden tror jag inte någon hade någon tvekan på att vi skulle kunna komma tillbaka. Jag kände mig aldrig orolig. Jag tror inte någon annan gjorde det heller. Vi väntade väl bara på det första, och sen att resten skulle rulla in, säger Jungåker.

