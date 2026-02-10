Stanley Cup, VM-guld – och OS-guld. Om du som hockeyspelare lyckas vinna alla tre blir du en del av exklusiva Triple Gold Club. Inför OS 2026 finns det flera spelare som har chansen att kliva in i detta exklusiva sällskap. Här är en genomgång av dessa spelare.

Kan bli första målvakten i Triple Gold Club.

Två dubbla Stanley Cup-mästare kliver in – om Kanada vinner guld.

Tre svenska veteraner har chansen att skriva historia.

Kan komma in – efter långa vägen tillbaka efter skadehelvetet.

En SHL-spelare på listan – Brynäsbacken med imponerande meritlista.

Två finska hårdjobbare knackar på dörren.

Det var svensken Szymon Szemberg, tidigare informationschef på internationella ishockeyförbundet, som kläckte idén på en Triple Gold Club.

För omkring 25 år sedan, i samband med arbetet med IIHF:s mediaguide inför vinter-OS 2002 i Salt Lake City, fastnade Szemberg för ett särskilt fotografi. Bilden var tagen under OS i Lillehammer 1994 och föreställde svenskarna Håkan Loob, Mats Näslund och Tomas Jonsson – de tre första spelarna som hade lyckats med den unika bedriften att vinna OS-guld, Stanley Cup och VM-guld.

Det var då idén föddes: detta borde bli ett officiellt och permanent erkännande inom IIHF. Varje gång en spelare fullbordade den ”trippeln” skulle han formellt tas upp i ett mycket exklusivt sällskap.

Szemberg presenterade idén för IIHF:s dåvarande generalsekreterare Jan-Åke Edvinsson, som omedelbart gillade förslaget. Där och då lades grunden till det som snart skulle bli känt som Triple Gold Club.

30 spelare har tagit plats i Triple Gold Club

Även om Triple Gold Club introducerades officiellt 2002 dröjde det till vinter-OS i Vancouver 2010 innan den första formella ceremonin hölls. Den 22 februari 2010 samlades samtliga dåvarande 22 medlemmar i klubben på House of Hockey i Vancouver – ett datum som inte var valt av en slump.

Vid ceremonin representerades de tre stora titlarna av hockeyns tyngsta namn:

IIHF:s president René Fasel, NHL:s kommissionär Gary Bettman samt den fyrfaldige OS-medaljören Vladislav Tretiak, som företrädde de olympiska spelen.

I dag består Triple Gold Club av 30 spelare från fem nationer: Kanada, Sverige, Ryssland, Tjeckien och Finland. Inför OS 2026 i Milano finns dessutom 13 spelare som kan skriva in sig i historien – förutsatt att deras nation vinner herrarnas OS-guld. Bland dem finns målvakten Darcy Kuemper, som vid spel i minst en match kan bli den första målvakten någonsin i Triple Gold Club om Kanada vinner guld.

Här är en genomgång av spelarna som har chansen att kliva in Triple Gold Club vid händelse av ett OS-guld 2026.