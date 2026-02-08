Tjeckien kliver in i OS 2026 med ett av turneringens vassaste offensiva vapen – men också med minnen från ett fiasko som fortfarande skaver. Med David Pastrňák i sin absoluta prime och Roman Červenka som tidlös dirigent finns här både spets och rutin. Frågan är om det räcker för att bära ett lag som fortfarande söker sin plats bland de verkliga giganterna.

Tjeckien har spetsar som Martin Necas och David Pastrnak i sin OS-trupp – men räcker det? Foto: Bildbyrån (montage)

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts til svenska,

David Pastrňák, Martin Nečas och flera andra får senare i vinter sina första chanser att representera Tjeckien i OS.

Historiskt sett är Tjeckien ett av de mest konsekventa hockeyländerna i internationella sammanhang och har tagit medalj två gånger sedan NHL-spelare började delta i vinter-OS 1998. Men efter ett katastrofalt framträdande för fyra år sedan (utan NHL-medverkan) siktar tjeckerna på att slå tillbaka ordentligt i Milano–Cortina 2026.

Här är en närmare titt på nyckelspelarna och de potentiella X-faktorerna för Tjeckien inför de kommande vinterspelen.

Tillbakablick på OS 2022

Ju mindre som sägs om Tjeckiens OS-lag 2022, desto bättre.

Tjeckien slutade trea i grupp B i turneringen, bakom Ryska olympiska kommittén och Danmark (!), innan man föll mot Schweiz i första utslagsrundan. Slutplaceringen blev en niondeplats – den sämsta någonsin för Tjeckien i vinter-OS.

Tjeckerna inledde gruppspelet med att förlora 2–1 mot Danmark trots att man vann skotten med 40–17. Därefter följde knappa segrar efter straffar och förlängning mot Schweiz och Ryssland, innan man tappade en tidig 1–0-ledning och föll med 4–2 mot Schweiz i kvartsfinalen. (Schweiz åkte sedan på en klar förlust mot Finland dagen därpå.)

Visst saknade Tjeckien tillgång till sin betydande NHL-kontingent – men det gjorde även övriga landslag. På pappret fanns ändå en stark trupp med före detta NHL-spelare som David Krejčí, Vladimír Sobotka, Tomáš Hyka och Roman Červenka (mer om honom senare). Men laget föll ihop fullständigt och kommer garanterat att vara revanschsugna i Milano.

Tjeckiens forwards i OS 2026

Allt börjar med David Pastrňák, som alltid har varit bra men som under det senaste halvdecenniet tagit klivet upp till att bli en av NHL:s allra bästa spelare. Den 29-årige yttern har passerat 100 poäng i tre raka säsonger med Boston Bruins och är på väg att göra det igen i år. Han har till och med gjort en Rocket Richard-kandidat av Morgan Geekie – för att ta ett exempel. Det tjeckiska ledarteamet kommer att luta sig tungt mot Pastrňák och följa honom så långt han kan bära laget.

Men Tjeckien är långt ifrån ett enmanslag. Med Martin Nečas, Tomáš Hertl och några andra finns en stabil uppsättning NHL-producerande topp-sex-forwards.

Tomas Hertl ger tjeckernas forwardsuppsättning lite extra spets.

Foto: GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Nečas har, likt Pastrňák, nått nya höjder den senaste tiden. Efter att ha gjort 83 poäng på 79 matcher fördelade mellan Carolina Hurricanes och Colorado Avalanche förra säsongen är han nu på väg mot 95 poäng. Och det handlar inte bara om att han spelar mycket med Nathan MacKinnon. Nečas är redan bara sex mål från att tangera sitt personbästa på 28 mål under en säsong. Han har alltid varit produktiv i landslagssammanhang och bör vara en självklar del av förstauppställningen i powerplay under OS.

Hertl har inte representerat Tjeckien särskilt ofta de senaste åren – bara ett VM sedan 2015 – men det bör inte påverka hans roll i Milano. Han har funnit sig väl till rätta i Vegas Golden Knights under de senaste tre säsongerna och kommer att vara en av ledarna i detta lag.

Tjeckien har också en stor grupp spelare utanför NHL, där Roman Červenka är det klart mest intressanta namnet. En gång i tiden kallad ”världens bästa spelare utanför NHL” inför sin korta sejour i Calgary Flames, har Červenka tillbringat större delen av sin karriär i Schweiz, Ryssland och hemlandet. Han utsågs till IIHF:s bästa manliga spelare 2024. Nu 40 år gammal gör han kanske sin bästa säsong hittills med HC Pardubice. Červenka har haft en lysande landslagskarriär och varit lagkapten för Tjeckien sedan 2018, inklusive en magnifik insats på vägen mot VM-guldet 2024. Räkna med att få se mycket av honom tillsammans med Pastrňák i Milano.

NHL-spelarna tar dock inte slut där. Radek Faksa, Ondřej Palát och David Kämpf kommer att vara viktiga rollspelare och lär få större ansvar än i sina NHL-klubbar. Faksa i synnerhet bör vara en nyckel i boxplay och defensiva situationer, även om han tillsammans med Hertl är de enda forwards i truppen som inte var med i VM 2024.

Červenkas NHL-karriär sträckte sig bara över en förkortad säsong i Calgary, men flera andra tjeckiska forwards har betydligt längre erfarenhet från Nordamerika. Dominik Kubalík gjorde 30 mål som rookie i Chicago Blackhawks 2019–20 och spelade totalt 357 NHL-matcher; i dag är han en toppscorer i schweiziska NL. Ondřej Kaše gjorde en gång 20 mål på en säsong med Anaheim Ducks men hade svårt att hålla sig frisk; han spelar nu i den tjeckiska ligan, liksom Lukáš Sedlák, som också tillbringade flera år i NHL – främst i en bottom-six-roll med Columbus Blue Jackets. Där finns även David Tomášek, som spelade 22 matcher med Edmonton Oilers tidigare i vinter innan han återvände till sin tidigare svenska klubb.

David Tomasek lyckades inte i NHL, men var självskriven i det tjeckiska OS-laget.

Foto: Jonas Ljungdahl / BILDBYRÅN

Med dessa spelare, tillsammans med etablerade Europaprofiler som Jakub Flek och Matěj Stránský, bör Tjeckien kunna formera en konkurrenskraftig forwardsuppsättning med flera alternativ i alla spelsituationer. Det är inget All Star-lag – men det är en bra grupp.

Tjeckiens backar i OS 2026

Den givna förstebacken i laget är Filip Hronek, som under de senaste veckorna blivit van vid att leda en tunn backsida i Vancouver Canucks. Den poängstarke högerfattade backen är ingen klassisk tvåvägsdominant, men han kommer att få stort ansvar i powerplay och i andra avgörande situationer.

Där finns också Radko Gudas, som utan tvekan kommer att bidra med fysisk närvaro på den något mindre isytan i Milano. Det blir Gudases andra OS – han spelade tre matcher i Sotji 2014 – och Anaheim Ducks-backen kommer att bära ett tungt lass i boxplay och defensiva zonstarter.

Tjeckien har dessutom två Stanley Cup-mästare på backsidan i Jan Rutta och Michal Kempný. Båda var stabila defensiva komplement under sina NHL-år. Rutta spelade så sent som säsongen 2024–25 i San Jose Sharks, men hade sina bästa år och tog sina Stanley Cup-titlar med Tampa Bay Lightning. Kempný spelade mestadels tillsammans med John Carlson under Washington Capitals mästerskapssäsong 2018. Numera spelar Rutta i Schweiz och Kempný i Sverige.

Brynäs back Michal Kempny ger Tjeckien rutin på blålinjen.

Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

David Špaček är den yngste backen i truppen och har hittills bara spelat två NHL-matcher, båda med Minnesota Wild den här säsongen. Den 22-årige högerfattade backen kan komma att paras ihop med den rutinerade vänsterskytten Radim Šimek, vars 209 matcher långa NHL-karriär tog slut 2023.

Hur ledarstaben väljer att använda 23-årige Jiří Ticháček återstår att se. Han är bara 173 centimeter lång men har producerat starka siffror under flera säsonger i både Kladno och Kärpät. Om man vill skydda honom finns Tomas Kundrátek som alternativ partner – en back som spelade 30 NHL-matcher för Washington Capitals för 15 år sedan innan han byggde en lång och framgångsrik karriär i Lettland, Slovakien, Kina, Schweiz och Tjeckien.

Tjeckiens backsida är inte lika stark som forwardssidan, särskilt med tanke på avsaknaden av en tydlig superstjärna. Men gruppen har flera stabila alternativ och bör kunna hålla emot kollektivt – särskilt med hjälp av lagets mer defensivt inriktade forwards.

Tjeckiens målvakter i OS 2026

Målvaktsspelet har länge varit en styrka för Tjeckien, ända sedan Dominik Hašeks MVP-insats i Nagano 1998. Även om man inte har någon Hart Trophy-kandidat den här gången har ledarstaben ändå lyxen att kunna välja mellan tre starka målvakter från match till match.

Allt tyder på att förstaspaden i Milano kommer att stå mellan Karel Vejmelka och Lukáš Dostál, med Dan Vladař som en mycket kompetent tredjemålvakt. Men utfallet är långt ifrån givet. Vejmelka är den mest etablerade NHL-målvakten med fem säsonger i Arizona Coyotes och Utah Mammoth, medan Dostál ses som arvtagaren och redan byggt upp ett starkt CV med Anaheim Ducks. Vladař har i sin tur gjort ett mycket gott intryck under sin första säsong som något av en delad etta i Philadelphia Flyers.

Vejmelkas statistik förtjänar uppmärksamhet. Efter 29 räddningar mot Detroit Red Wings i onsdags står den ovanliga högerskytten på 26–14–2 och .903 i räddningsprocent på 44 matcher för Utah den här säsongen. Ändå är det Dostáls jobb att förlora. Han utsågs till en av Tjeckiens ”First Six” redan i juni och var förstemålvakt när laget tog VM-guld 2024, där han också utsågs till turneringens bästa målvakt.

Lukas Dostal förväntas ta den tjeckiska fördstaspaden i OS.

Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Tjeckiens coach i OS 2026

Tjeckien tar med sig samma ledarstab som ledde laget till VM-guld 2024. Gruppen leds av Radim Rulík, som har årtionden av erfarenhet som tränare i den tjeckiska ligan och ett stort antal internationella uppdrag på både junior- och seniornivå.

Rulíks assisterande tränare är de tidigare NHL-spelarna Tomáš Plekanec och Marek Židlický, samt målvaktstränaren Ondřej Pavelec. Truppen har satts samman av Stanley Cup-mästaren och den rutinerade tränaren och ledaren Jiří Šlégr, som fungerat som förbundets general manager för internationella turneringar de senaste två säsongerna.

Avgörande fråga för Tjeckien i OS

Har Pastrňák–Červenka-kopplingen fortfarande samma gnista?

Även om det kanske inte är uppenbart på pappret var det glödheta samarbetet mellan Pastrňák och Červenka – två superstjärnor på varsin sida Atlanten – en av de stora berättelserna under VM 2025 i Tjeckien. Allt talar för att de två återigen inleder OS i samma kedja.

Trots att Červenka bara har 17 NHL-poäng på meritlistan har han varit närmast tidlös under sin karriär i Europa. Han och Pastrňák var fenomenala tillsammans i fjolårets VM, där de kombinerade för 12 mål och 29 poäng på bara åtta matcher. De vann inte guldet då, men Pastrňák utsågs till turneringens bästa forward, och båda har tagits ut i All Star Team de två senaste åren (Červenka 2024, Pastrňák 2025). De har visat att de kan skapa magi tillsammans – och nu, vid 40 års ålder, kan detta vara Červenkas sista stora mästerskap. Han lär vilja avsluta med ett brak.

Roman Cervenka – tjeckisk legendar – under firandet efter VM-guldet 2024. Foto: Bildbyrån

Så går det för Tjeckien i OS 2026

Det här är ett ganska välbalanserat tjeckiskt lag, även om backsidan inte riktigt matchar forwardssidan och målvaktsspelet. De bör inte ha några problem att ta andraplatsen bakom Kanada i grupp A, där Schweiz och Frankrike sannolikt fungerar som förberedande motstånd inför slutspelet. Inte ens mot Kanada vore det förvånande om någon av målvakterna lyckades stjäla rubrikerna.

Ingen förväntar sig en repris av 1998, men det vore dumt att underskatta detta Tjeckien. Pastrňák är lika skicklig offensivt som vem som helst utanför det kanadensiska laget, och om han kan återskapa kemin med Červenka – eller skapa något nytt med Nečas eller Hertl – kan Tjeckien göra mycket mål. Räcker det till medalj? Förmodligen inte, men det skulle vara underhållande att se dem få till en riktig resa.

Tjeckiens trupp i OS 2026

Målvakter

Lukáš Dostál (Anaheim Ducks)

Karel Vejmelka (Utah Mammoth)

Dan Vladař (Philadelphia Flyers)

Backar

Radko Gudas (Anaheim Ducks)

Filip Hronek (Vancouver Canucks)

Michal Kempný

Tomáš Kundrátek

Jan Rutta

Radim Šimek

David Špaček (Minnesota Wild)

Jiří Ticháček

Forwards

Roman Červenka

Radek Faksa (Dallas Stars)

Jakub Flek

Tomáš Hertl (Vegas Golden Knights)

David Kämpf (Vancouver Canucks)

Ondřej Kaše

Dominik Kubalík

Martin Nečas (Colorado Avalanche)

Ondřej Palát (New York Islanders)

David Pastrňák (Boston Bruins)

Lukáš Sedlák

Matěj Stránský

David Tomášek

Pavel Zacha (Boston Bruins) (skadad)

Filip Chlapík (ersättare för Zacha)

Tjeckiens spelschema i OS 2026

12 februari vs Kanada: 16.40 svensk tid

13 februari vs Frankrike: 16.40 svensk tid

15 februari vs Schweiz: 12.10 svensk tid