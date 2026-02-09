För fyra år sedan chockade Slovakien hockeyvärlden – nu väntar verkligheten. OS 2026 spelas med NHL-stjärnorna tillbaka, ett betydligt tunnare lag än senast och ett enormt ansvar på Juraj Slafkovskýs axlar. Mirakel går att upprepa, men den här gången krävs mer än bara vilja för att Slovakien ska ta sig tillbaka till medaljstriden, skriver Steven Ellis om Sveriges gruppmotståndare.

Peter Cehlárik och Juraj Slafkovsky väntas ha bärande roller för Slovakien i OS. Foto: Bildbyrån

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Tre Kronor |

Slovakien deltog för första gången som självständig nation i vinter-OS 1994 och slutade bland de sex bästa tre gånger under sina fem första framträdanden. Men efter två elfteplatser i rad, 2014 och 2018, var förväntningarna låga inför spelen i Kina 2022.

Och så föll allt på plats. Slovakerna stod för en chockerande tredjeplats och bevisade att hårt arbete ibland kan slå skicklighet. Att ha en stekhet Juraj Slafkovský i laget skadade inte heller.

Men med NHL-spelarna tillbaka i OS ser vägen tillbaka till topp fyra betydligt svårare ut. Slovakien saknar det djup som gjorde 2010 års lag – som var nära att ta brons – så farligt. Det finns inte heller särskilt många aktiva slovakiska NHL-spelare längre, och landet befinner sig i ett tydligt generationsskifte.

Att återskapa magin från för fyra år sedan blir en utmaning – men Slovakien är redo att anta den.

Tillbakablick på OS 2022

Slovakien fick en tung start för fyra år sedan. Laget gick 1–2 i gruppspelet och blev överkört av både Finland och Sverige innan man till slut slog Lettland med 5–2 i den avslutande matchen. Det räckte till en åttondeplats i gruppen och ett möte med niondeseedade Tyskland.

Där hittade Slovakien formen på allvar och vann med 4–0 i en mycket dominant insats. I kvartsfinalen slog man därefter USA med 3–2 efter straffar i en riktig skräll. Slovakerna förlorade återigen mot Finland i semifinalen, men tog sedan revansch på Sverige genom en 4–0-seger i bronsmatchen – landets bästa OS-resultat någonsin.

Det var ett ögonblick som få glömmer. Visst gynnades Slovakien av att NHL-spelarna saknades, men laget visade att de kunde sluta sig samman och genomföra en mirakelresa. Intressant nog var Slovakien inte tillräckligt högt rankat på IIHF:s världsranking för att automatiskt kvalificera sig till OS 2026, utan behövde vinna ett kvalspel 2024 för att ens få chansen att försvara sitt brons i Italien.

Slovakiens forwards i OS 2026

Den gyllene eran inom slovakisk hockey, med namn som Marián Gáborík, Marián Hossa och Pavol Demitra i spetsen, är numera ett varmt men avlägset minne. I dag vilar de offensiva förhoppningarna till stor del på en enda spelare: Montréals Juraj Slafkovský.

Som Slovakiens enda aktiva NHL-spelare av topp sex-kaliber är pressen enorm. Men den 191 centimeter långe yttern har svarat den här säsongen. Mitt i sitt stora genombrott, med 45 poäng hittills, är Slafkovský på väg mot en säsong med 30 mål och 65 poäng. Även om det fanns en tydlig offentlig spricka mellan honom och det slovakiska förbundet i fjol är det glädjande att se honom tillbaka i landslagströjan. Kan han återskapa sin MVP-form från OS 2022 kommer han att vara lagets självklara motor.

Djupet bakom honom lämnar dock en hel del att önska. Före detta NHL-forwarden Adam Ružička väntas axla rollen som förstacenter. Hans NHL-karriär tog slut i förtid efter problem utanför isen säsongen 2023/24, men han har varit produktiv under två år i KHL. Den 35-årige Tomáš Tatar, med 927 NHL-matcher på meritlistan, lär också spela i förstakedjan – även om hans bästa dagar sedan länge är bakom honom. Det blir ingen bländande toppkedja, men det finns gott om NHL-erfarenhet – och storlek i Slafkovský och Ružička (i mindre grad hos Tatar).

Tomas Tatar besitter stor rutin.

Foto: Maxim Thoré / BILDBYRÅN

Lagets yngste forward är 20-årige Dalibor Dvorský. Han saknar stor rutin på seniorlandslagsnivå men spelade hela 21 JVM-matcher över fyra år. Dvorský har tillbringat större delen av säsongen i St. Louis organisation och vuxit i självförtroende allt eftersom. Om fyra år är han utan tvekan Slovakiens förstacenter.

Skador har begränsat Martin Pospíšil till bara nio matcher den här säsongen mellan NHL och AHL. Men när han är frisk är han ett ständigt irritationsmoment som jobbar hårdare än alla andra och sällan förlorar en fysisk duell. Pospíšil skadade sig under VM 2024, men var dessförinnan lagets bästa spelare.

Pavol Regenda, en 193 centimeter lång forward i San Jose Sharks organisation, har varit glödhet på sistone med ett snitt på ett halvt mål per match över 16 framträdanden. Håller han formen bör motståndarna se upp. Oliver Okuliár är den enda andra spelaren med NHL-koppling – Florida Panthers äger hans rättigheter. Den 188 centimeter långe forwarden har haft en stark säsong med Skellefteå i SHL och varit en av Slovakiens bästa spelare internationellt de senaste två åren. Räkna med honom i topp sex.

Det var länge sedan Peter Cehlárik spelade i NHL med Boston, men sedan dess har han varit en av Slovakiens mest stabila poängproducenter – inklusive vid OS 2022. Leksingen är i princip given att konkurrera om en topp sex-roll. Andra spelare som kan göra avtryck är Matúš Sukeľ, som gjort nio poäng på fem landskamper, samt landslagsveteranen Libor Hudáček, som kombinerar fart, fysik och ett vasst skott.

Slovakiens backar i OS 2026

Slovakien har tre NHL-backar till sitt förfogande: Šimon Nemec (New Jersey), Erik Černák (Tampa Bay) och Martin Fehérváry (Washington). Intressant nog är Nemec OS-veteranen i gruppen – trots att han bara är 21 år. Han gjorde ett gott intryck i en mer begränsad roll 2022, mitt i ett extremt tätt internationellt schema, och kommer nu att vara en av lagets viktigaste offensiva backar.

Simon Nemec spelade OS för Slovakien redan som 18-åring för fyra år sedan.

Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

Černák missade stora delar av säsongen med en handskada och har inte bidragit mycket poängmässigt, men han kommer att vara en fysisk nyckelspelare som loggar tunga minuter och stänger ner motståndare. Slovakiska fans minns fortfarande hans insats i VM 2019 – de vet vad han kan leverera. Fehérváry är å sin sida en allroundback som gärna tacklas, flyttar pucken snabbt och klarar svåra defensiva matchups. Han är dessutom på väg mot sin bästa offensiva NHL-säsong, vilket gör tajmingen perfekt.

Ett bekant namn för NHL-publiken är Martin Marinčin. Han var mest en breddspelare under sina sju år i ligan, men var helt avgörande för Slovakiens framgång 2022. Han har spelat mindre landslagshockey sedan dess, men har fortsatt använda sin storlek för att skrämma motståndare i den tjeckiska toppligan. Samma sak gäller tidigare Rangers-prospektet Peter Čerešňák, som tar mycket plats med sina 191 centimeter men ändå är rörlig. Många minns hans insats i Kina, där han stod för fem assist – hans bästa landslagsturnering hittills.

Övriga backar fokuserar främst på stabilt försvarsspel. Patrik Koch spelade i NHL för bara två år sedan och fick chansen tack vare flera starka år i landslaget. Michal Ivan har något mer offensiv uppsida men tvekar inte att spela fysiskt. Och så finns Martin Gernát, 193 centimeter lång, som kombinerar tuffhet med trygg puckhantering.

Slovakien saknar en riktig minuterätare med spets från blå, men kompenserar med storlek. Det finns inte en enda back i truppen under 185 centimeter – och fler 193-centimetersbackar än något annat mått. Det här kommer att bli ett jobbigt lag att ta sig runt.

Slovakiens målvakter i OS 2026

Slovakien hade två aktiva NHL-målvakter 2010 och 2014: Jaroslav Halák och Peter Budaj. I dag har man noll. Tycker man att Kanadas målvaktsspel har tappat – titta då på Slovakien.

Minnesota Wilds tredjemålvakt Samuel Hlavaj väntas få förstaspaden. Han hade ett stabilt första år i Nordamerika men har haft en tuffare säsong 2025–26, vilket delvis beror på att Iowa inte är ett särskilt bra lag. Hlavaj har dock gång på gång visat att han kan stjäla matcher för Slovakien, inte minst under OS-kvalet. Han bör inte ha några problem att säkra förstaplatsen i Italien.

Samuel Hlavaj. Foto: GEPA pictures/ Matic Klansek

Bakom honom finns 30-årige Stanislav Škorvánek, som har gott om landslagserfarenhet och stod för ett starkt VM 2023 där han bara släppte in fem mål på fyra matcher. I den tjeckiska toppligan har han varit lysande med åtta nollor på 24 segrar. Om Hlavaj får problem är Škorvánek fullt kapabel att ta över.

Det roliga jokerkortet är Adam Gajan, Chicago Blackhawks-prospektet som stal showen i JVM 2023. Han inledde collegesäsongen stekhet, men har svalnat och går in i OS med fem raka förluster. Trots det har han en ljus framtid. Gajan kan mycket väl vara etta 2030 – men i Italien är han med för att se och lära.

Slovakiens coach i OS 2026

Efter att ha varit assisterande tränare 2014 och 2022 är Vladimír Országh tillbaka – den här gången som huvudansvarig. Den tidigare NHL-forwarden spelade aldrig OS själv, men deltog i fem VM-turneringar och World Cup of Hockey 2004.

Tidigare förbundskapten Craig Ramsay förespråkade en nordamerikansk NHL-stil med fart och skott från alla lägen. Országh är mer av en coach som bygger spel via cykelspel, vilket fungerat blandat – och såg ut att skada laget under VM i maj. Truppen är dock starkare nu, så frågan är vad det kan ge i OS.

Avgörande fråga för Slovakien i OS

Håller den offensiva bredden?

Slovakien kommer inte att kunna köra över motståndare med fyra heta kedjor. De stora namnen ska leverera – Slafkovský, Dvorský, Cehlárik och andra – men därefter måste spelare som Regenda, Pospíšil, Hudáček, Sukeľ och Miloš Kelemen kliva fram.

OS 2022 hade Slovakien begränsad offensiv bredd, men Slafkovský var en maskin, särskilt i powerplay. Räkna med att mycket av offensiven även den här gången kommer med en man mer. Men om de tre nedre kedjorna inte bidrar kan det ändå bli svårt.

Så går det för Slovakien i OS 2026

En seger mot Finland är inte omöjlig, men det är rimligt att placera Slovakien som tredjeseed i grupp B. Efter omseedning i kvalrundan finns möjligheter att slå lag som Tyskland, Lettland, Danmark eller Frankrike.

Problemet är att de tre förstnämnda ställer upp med sina bästa trupper någonsin, medan Slovakiens lag är ett tydligt steg ner från storhetstiden under 1990- och 2000-talen. Det här ser ut att bli ett tufft OS för slovakerna – och en återkomst till medaljmatcherna framstår som osannolik.

Slovakiens trupp i OS 2026

Målvakter

Samuel Hlavaj (Minnesota Wild)

Adam Gajan (Chicago Blackhawks)

Stanislav Škorvánek

Backar

Erik Černák (Tampa Bay Lightning)

Martin Fehérváry (Washington Capitals)

Šimon Nemec (New Jersey Devils)

Peter Čerešňák

Martin Gernát

Michal Ivan

Patrik Koch

Martin Marinčin

Forwards

Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens)

Dalibor Dvorský (St. Louis Blues)

Martin Pospíšil (Calgary Flames)

Pavol Regenda (San Jose Sharks)

Tomáš Tatar

Peter Cehlárik

Lukas Cingel

Libor Hudáček

Miloš Kelemen

Adam Liška

Oliver Okuliár

Adam Ružička

Matúš Sukeľ

Samuel Takáč

Slovakiens spelschema i OS 2026

11 februari vs Finland: 16.40 svensk tid

13 februari vs Italien: 12.10 svensk tid

14 februari vs Sverige: 12.10 svensk tid