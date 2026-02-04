Sex titlar på sju försök. När världens bästa spelare ställs mot varandra finns det ett facit som väger tyngre än alla förhandssnack. Kanada kliver in i OS 2026 som mallen alla andra jagar – med ligans bästa forwards, ett ifrågasatt försvar och ett målvaktsspel som kan bli både deras fall och deras frälsning. Frågan är inte om pressen är maximal, utan om någon faktiskt kan rubba dem när det gäller som mest, skriver Matt Larkin i sin analys av Kanada.

Är Kanada oslagbara med offensiva stjärnor som Nathan MacKinnon, Sidney Crosby och Connor McDavid i OS-laget? Foto: Bildbyrån

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Det var kanske inte riktigt ett klassiskt ”…och fortfarande världsmästare” – trots allt deltog bara fyra lag – men Kanada gjorde det som kom närmast att försvara sitt best-on-best-bälte genom att besegra USA i förlängning i finalen av 4 Nations Face-Off i vintras. Superstjärnan Connor McDavid stod för turneringens signaturögonblick när han överlistade Connor Hellebuyck med ett handledsskott från höga slottet. Målet satte punkt för det första stora internationella mästerskapet med NHL-elit sedan World Cup of Hockey 2016.

Ser man tillbaka till början av 2000-talet har Kanadas herrar deltagit i sju best-on-best-turneringar och vunnit sex av dem: OS 2002, World Cup 2004, OS 2010, OS 2014, World Cup 2016 och 4 Nations 2025. Oavsett om man tycker att 4 Nations var ett fullgott mått på dominans eller inte, råder det ingen tvekan om att Kanada rullar in i Milano med kronan på huvudet.

Kommer de att behålla den? De pressades till bristningsgränsen av USA, precis som i OS-finalen i Vancouver 2010 som också avgjordes i förlängning. Men Kanada verkar alltid resa sig när det gäller. Kan de rida på sin stjärnspäckade forwardsbesättning och samtidigt övervinna sina frågetecken på backsidan och i mål för att ta ännu ett OS-guld?

Tillbakablick på OS 2022

NHL drog sig ur vinter-OS i Peking 2022 i slutet av december 2021, vilket tvingade de deltagande nationernas hockeyförbund att i panik sätta ihop trupper bestående av talanger och kringresande proffs från olika ligor världen över. Kanada hade den åldrade NHL-veteranen Eric Staal som lagkapten och tog med sig prospekt som backen Owen Power och centern Mason McTavish.

Kanada tog sig vidare från gruppen med näst bäst facit, körde över värdnationen Kina i åttondelsfinalen men tog stopp i kvartsfinalen efter en 2–0-förlust mot Sverige. Laget som sattes ihop av GM Shane Doan var stort och rutinerat, men helt enkelt för långsamt för att hänga med Tre Kronor, som spräckte en mållös tillställning halvvägs in i tredje perioden.

Kanadas forwards i OS 2026

Tre av NHL:s fyra bästa poängplockare säsongen 2025–26 är kanadensare: Connor McDavid, Nathan MacKinnon och Macklin Celebrini. Och Kanada har lyxen att kunna sprida dem över tre olika kedjor om man vill. Det säger det mesta om Kanadas offensiv, som utan tvekan är lagets största styrka – framför allt på forwardsidan.

Kanada återför 18 av de 21 utespelare som i snitt gjorde turneringsbästa 3,25 mål per match i 4 Nations och dessutom hade 25 procent i powerplay (om än på ett väldigt litet underlag).

McDavid behövde tid i 4 Nations för att hitta rätt kedjekamrater. Ironiskt nog klickade det med Mark Stone – sannolikt lagets långsammaste skridskoåkare – eftersom Stone tänker spelet i högt tempo. Brayden Point kompletterade förstakedjan. Frågan är om förbundskapten Jon Cooper behåller dem ihop.

Vi kan också få se Sidney Crosby, MacKinnon och Sam Reinhart tillsammans igen efter att de var Kanadas mest produktiva kedja i 4 Nations, där MacKinnon utsågs till turneringens MVP. Om Celebrini hamnar i tredjekedjan och spelare som Mitch Marner, Brandon Hagel och Nick Suzuki räknas som ”bottom six” säger det allt om bredden. I princip vem som helst kan kliva upp i hierarkin – alla är bärande spelare i sina NHL-lag.

Macklin Celebrini trivdes intill Sidney Crosby under VM förra våren. Foto: Simon Hastegård / BILDBYRÅN

Cooper kan exempelvis utnyttja Brad Marchands kemiska koppling till Crosby och MacKinnon, eller testa Celebrini med Crosby efter deras fina samarbete i VM 2025. Bo Horvat är ett intressant multiverktyg som vinner tekningar, kan spela checkande roller och ändå göra mål.

Kanadas powerplay-uppställning i 4 Nations – Crosby, MacKinnon, McDavid, Reinhart och Cale Makar – var direkt orättvis och bör bli ett tungt vapen även här.

Kanadas backar i OS 2026

Backsidan bidrar offensivt med Cale Makar som nav, samt pucktransportörer som Josh Morrissey och Shea Theodore. Thomas Harley finns också där för att driva spel. Men kommer Kanada att ångra att man inte tog med Evan Bouchard och hans giftiga slagskott? Eller Matthew Schaefer med sin elektriska skridskoåkning? Kanada satsar tydligt på att forwardsen ska stå för offensiven och att Makar kan spela så mycket att han i princip tippar isen på egen hand.

Kanada tar tillbaka exakt samma åtta backar som användes i 4 Nations. Målet för GM Doug Armstrong tycks vara balans. Förutom rörliga backar får man ledarskap och tävlingsinstinkt från blivande Hall of Famer Drew Doughty, samt storlek och räckvidd från Travis Sanheim och Colton Parayko.

I teorin låter det logiskt – i praktiken är de största backarna inte alltid de bästa försvararna. Parayko var Kanadas svaga länk i 4 Nations, där 61,36 procent av målchanserna gick motståndarnas väg när han var inne fem mot fem. Bouchard hade inte bara varit ett bättre offensivt val – han är även bättre defensivt. Samma sak gäller för ratade namn som Schaefer och Jakob Chychrun.

Med 20 tillåtna utespelare enligt IIHF-reglerna kan Kanada använda Parayko som sjundeback främst i boxplay. Anthony Cirelli hade varit logisk som 13:e forward och första boxplay-center, men en skada kostade honom platsen.

Cale Makar – av många ansedd som världens bästa back. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Kanadas målvakter i OS 2026

Vilket fascinerande kaos. Jordan Binnington var skakig i 4 Nations men klev fram när det gällde som mest i finalen mot USA. Han var alltid given i truppen, inte minst eftersom Armstrong också är hans GM i St. Louis. Men statistiskt har Binnington varit NHL:s sämsta förstamålvakt den här säsongen sett till räddade mål över förväntan per 60 minuter.

Samtidigt har Logan Thompson varit för bra för att ignoreras, trots tidigare rapporterad friktion med kanadensiska ledare. På pappret är han Kanadas bästa målvaktsalternativ – men en puck i masken nyligen har skapat osäkerhet kring hans status.

Med Binningtons form och Thompsons hälsa i åtanke ska man inte bli förvånad om Darcy Kuemper får chansen. Han stod för Kanada i VM-guldet 2021, och historien visar att målvakter ofta kliver fram sent i OS – som Marty Brodeur 2002 och Roberto Luongo 2010.

Kanadas coach i OS 2026

Jon Cooper är som gjord för att leda ett lag fullt av Hall of Famers. Han har direkt kemi med Brayden Point och Brandon Hagel, rätt personlighet för att hantera starka viljor och ett sätt att ta medias fokus från spelarna. Hans Tampa Bay-lag har haft elitklass på special teams, och han coachade i princip hela den här truppen i 4 Nations. Framför allt: laget litar på honom.

Jon Cooper. Foto: Ron Chenoy/USA TODAY Sports/Bildbyrån

Avgörande fråga för Kanada i OS

Tog Kanada fel åtta backar?

I Evan Bouchard, Matthew Schaefer och Jakob Chychrun lämnade man spelare som kombinerar storlek, skridskoåkning, skicklighet och defensiv kvalitet. Som truppen är byggd nu måste Kanada välja mellan ett mindre, skickligare lag eller ett större med lägre offensivt tak.

Så går det för Kanada i OS 2026

Kanadas styrkor och svagheter är i stort sett desamma som inför 4 Nations: extrema forwards, fullt godkänd backsida och ett målvaktsspel med wildcard-känsla. Men tills Kanada faktiskt slutar vinna den här typen av turneringar är de guldfavorit – särskilt med tanke på USA:s tveksamma trupputtag och skadeproblemen i både Sverige och Finland.

Kanadas trupp i OS 2026

Målvakter

Jordan Binnington (St. Louis Blues)

Darcy Kuemper (Los Angeles Kings)

Logan Thompson (Washington Capitals)

Backar

Drew Doughty (Los Angeles Kings)

Thomas Harley (Dallas Stars)

Cale Makar (Colorado Avalanche)

Josh Morrissey (Winnipeg Jets)

Colton Parayko (St. Louis Blues)

Travis Sanheim (Philadelphia Flyers)

Shea Theodore (Vegas Golden Knights)

Devon Toews (Colorado Avalanche)

Forwards

Sam Bennett (Florida Panthers)

Macklin Celebrini (San Jose Sharks)

Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins)

Brandon Hagel (Tampa Bay Lightning)

Bo Horvat (New York Islanders)

Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche)

Brad Marchand (Florida Panthers)

Mitch Marner (Vegas Golden Knights)

Connor McDavid (Edmonton Oilers)

Brayden Point (Tampa Bay Lightning)

Sam Reinhart (Florida Panthers)

Mark Stone (Vegas Golden Knights)

Nick Suzuki (Montreal Canadiens)

Tom Wilson (Washington Capitals)

Kanadas spelschema i OS 2026

12 februari vs Tjeckien – 16.40 svensk tid

13 februari vs Schweiz – 21.10 svensk tid

15 februari vs Frankrike – 16.40 svensk tid