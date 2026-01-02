Oliver Ekman Larsson bidrog med mål och assist när Toronto Maple Leafs besegrade Winnipeg Jets med 6–5 i natt. I dag kommer han dessutom ta plats i den svenska OS-truppen, det meddelar Tre Kronor i ett mejl som gick ut till deras medlemmar på fredagsmorgonen.

Oliver Ekman Larsson tar plats i den svenska OS-truppen. Foto: Nick Turchiaro-Imagn Images

Klockan 16 i eftermiddag presenterar Sam Hallam sin 25 man starka OS-trupp inför vinterspelen i Milano och Cortina nästa månad.

Sedan tidigare har sex spelare presenterats – Victor Hedman, Rasmus Dahlin, William Nylander, Lucas Raymond, Adrian Kempe och Gabriel Landeskog.

På fredagsmorgonen släpptes ytterligare tre spelare i ett mejl till Tre Kronors supporterklubb Folkets lag. Där meddelar man att Jacob Markström, Oliver Ekman Larsson och Elias Pettersson också kommer att ingå i den svenska OS-truppen.

Oliver Ekman Larsson uttagen i den svenska OS-truppen

Av dessa tre sticker Ekman Larsson ut mest. 34-åringen fanns inte med i den svenska truppen till 4 Nations Face-Off i februari i fjol, men har gjort en stark säsong med sitt Toronto Maple Leafs. Smålänningen har varit en av lagets främsta spelare och bidrog så sent som i natt med mål och assist när laget vände underläge 1–4 till seger med 6–5 i hemmamötet med Winnipeg Jets. Detta sedan lagkaptenen Auston Matthews svarat för ett hattrick i sin comeback efter skada. William Nylander saknades för Toronto för tredje matchen i följd på grund av skada.

Oliver Ekman Larsson har svarat för sju mål och 25 poäng på 40 matcher den här säsongen. Detta blir hans andra OS då han var en del av det Tre Kronor som tog silver i turneringen i Sotji 2014.

Jacob Markström, 35, var Tre Kronors förstamålvakt vid VM i Stockholm i våras. Han har haft en tung säsong med New Jersey Devils. På 20 matcher har han en räddningsprocent på 88,4.

Elias Pettersson, 27, har precis kommit tillbaka efter skada för sitt Vancouver Canucks. Han har noterats för nio mål och 23 poäng på 31 matcher den här säsongen.

Markström missade 4 Nations i fjol på grund av skada medan Pettersson fanns med i laget.

