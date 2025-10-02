OS spelas inte förrän i mitten av februari. Men redan i mitten av oktober infaller ett av säsongens viktigaste datum. Här är allt du behöver veta inför OS 2026.

Förbundskapten Sam Hallam.

Foto: Bildbyrån.

2016 spelades World Cup och 2025 spelades 4 Nations Face-off. Men 2026 får vi för första gången på tolv år se de största stjärnorna även i OS. Senast det hände var under OS i Sotji, då Kanada vann finalen mot Tre Kronor.

Tolv länder deltar i OS på herrsidan.

Grupp A består av Kanada, Tjeckien, Schweiz och Frankrike.

Grupp B består av Sverige, Finland, Slovakien och Italien.

Grupp C består av USA, Tyskland, Lettland och Danmark.

Alla lag går till slutspel. Gruppvinnaren går rakt till kvartsfinal, medan de övriga ska spela åttondelsfinal. Vilket lag som möter vilket avgörs efter hur lagen presterat i gruppspelet.

Och även om turneringen inte spelas förrän i mitten av februari kommer redan nu i oktober ett av de viktigaste datumen.

Här är datumen att hålla koll på för OS 2026 – på herrsidan

15 oktober 2025 – Ja, redan en vecka in på NHL-säsongen måste förbundskaptenerna och general managerna skicka in en bruttotrupp. Varje nationsförbund måste då ha valt ut 42 utespelare och fem målvakter som kan komma att bli aktuella för spel i OS. Sex spelare i varje land är dock redan uttagna.

31 december 2025 – På nyårsafton är det sen deadline för förbunden att skicka in den slutgiltiga OS-truppen. En och en halv månad innan turneringen startar, alltså. OS-truppen ska bestå av 22 utespelare och tre målvakter. Det lär med andra ord bli 14 forwards och åtta backar som tas ut.

6 februari 2026 – Här pausas NHL. Då väntar semester för spelarna som inte är uttagna, medan de som är uttagna till turneringen reser till Milano.

7 februari 2026 – Här pausas SHL. SHL tar inte uppehåll över hela OS-turneringen, men tar en paus mellan sjunde och 19:e september förutom att Frölunda möter Växjö i en utbruten match den 10:e februari. Just nu är Brynäsmålvakten Damian Clara (Italien) den enda uttagna SHL-spelaren, men det kommer förstås tas ut fler.

11 februari 2026 – OS-premiär! Turneringen pågår mellan 11 och 22:a februari. Sverige möter värdlandet Italien i premiären, klockan 21:10. Matchen sänds på Tv4.

13 februari 2026 – Matchen med stort M. Sverige tar sig an Finland. Nedsläpp: Klockan 12:10. Matchen sänds på SVT.

14 februari 2026 – Ny lunchmatch för svensk del. Denna gång mot Slovakien. 12:10 på Tv4.

17 februari 2026 – Åttondelsfinaler.

18 februari 2026 – Kvartsfinaler.

19 februari 2026 – SHL återstartar.

20 februari 2026 – Semifinaler.

21 februari 2026 – Bronsmatch.

22 februari 2026 – Final.

25 februari 2026 – NHL återstartar.