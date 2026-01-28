SHL-profilens smäll: Missar OS

Det blir inget OS för Marek Hrivik. Den tidigare SHL-poängkungen tvingas lämna återbud.

Marek Hrivík.

Foto: Bildbyrån (montage).

2022 var Marek Hrívik en av de stora stjärnorna i det slovakiska lag som skrällde sig till ett OS-brons efter att ha besegrat Tre Kronor i bronsmatchen. Men det blir inget spel i OS om några veckor. Detta på grund av en skada som hållit honom borta från spel sedan förra söndagen.

Hriviks plats i OS-truppen tas istället av Kometa Brnos Lukas Cingel.

34-årige Marek Hrivik har den här säsongen gjort 6+15 på 37 matcher för Dynamo Pardubice i den tjeckiska ligan. Han lämnade Leksand efter förra säsongen, då det blev 2+11 på 27 matcher. Säsongen 2020/2021 utsågs han både till SHL:s bästa spelare och fick Guldhjälmen, efter att han vunnit hela ligans poängliga.

Slovakien spelar i samma grupp som Tre Kronor.

