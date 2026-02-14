Prenumerera

Logga in

LIVE: Följ Tre Kronor-Slovakien – minut för minut

Author image
Martin Jansson
Redaktör och reporter

Följ HockeySverige på

Google news

Efter fredagens blytunga förlust mot Finland är det nu dags för gruppavslutning mot Slovakien. Hockeysverige.se liverapporterar matchen – minut för minut.

Nya Expekt

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Tre Kronor |

Gruppsegern står på spel när Sverige möter Slovakien. Tre Kronor måste ta tre poäng för att ha någon chans att vinna gruppen – och det är inte helt säkert att tre poäng kommer räcka. För slovakisk del räcker det med en poäng för att säkra gruppsegern, efter två inledande segrar mot Finland (4-1) och Italien (3-2).

Sverige inledde med 5-2 mot Italien men föll sedan med 4-1 mot Finland.

Matchen börjar klockan 12:10 och vi drar igång ungefär en timme före nedsläpp när laguppställningarna kommer.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen