LIVE: Följ Tre Kronor-Slovakien – minut för minut

Efter fredagens blytunga förlust mot Finland är det nu dags för gruppavslutning mot Slovakien. Hockeysverige.se liverapporterar matchen – minut för minut.

Gruppsegern står på spel när Sverige möter Slovakien. Tre Kronor måste ta tre poäng för att ha någon chans att vinna gruppen – och det är inte helt säkert att tre poäng kommer räcka. För slovakisk del räcker det med en poäng för att säkra gruppsegern, efter två inledande segrar mot Finland (4-1) och Italien (3-2).

Sverige inledde med 5-2 mot Italien men föll sedan med 4-1 mot Finland.

Matchen börjar klockan 12:10 och vi drar igång ungefär en timme före nedsläpp när laguppställningarna kommer.