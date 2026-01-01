Kanadas nyckelback kan nobba OS

Igår togs Devon Toews ut i Kanadas OS-lag. Nu säger han att det inte är säkert att han kommer spela OS.

Devon Toews kan nobba OS.

Foto: Bildbyrån.

När Kanada igår presenterade sitt OS-lag var Devon Toews utan tvekan en av de mest självklara backarna i laget. Toews bildar till vardags NHL:s sannolikt bästa backpar tillsammans med Cale Makar och de båda kommer spela ihop även i OS.

Om nu Toews kommer till spel i turneringen.

Kanadas nyckelback berättar nämligen att det inte är säkert att han kommer åka till Milano. Anledningen är att hans fru väntar barn i februari. OS-turneringen börjar den elfte februari.

– Om bebisen inte kommit så stannar jag här. Det kan jag säga till etthundra procent. Jag åker inte härifrån förrän bebisen kommit och alla är hemma och mår bra, säger han till media i Colorado.

Devon Toews vann 4-Nations

Toews säger att han ändå fött stöd av frun efter OS-uttagningen.

– Hon är glad för min skull, det här är inget man får vara med om så många gånger, men jag kommer vara där för henne.

31-åringen var med och vann 4-Nations med Kanada för ett knappt år sedan. Han har gjort 1+12 på 39 matcher den här säsongen.