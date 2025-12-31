Här är Kanadas trupp till OS
Följ HockeySverige på
Google news
Kanada har släppt sin trupp till herrarnas OS-turnering. Och den innehåller bland annat 19-årige genombrottsmannen Macklin Celebrini från San Jose Sharks, som slår sig in i truppen efter en sagolik första halva på säsongen.
Kanadas OS-trupp är presenterad.
Under en presskonferens på nyårsafton avtäckte general manager Doug Armstrong den 25 man starka truppen som kommer att vara guldfavorit under vinterspelen i Milano/Cortina i februari.
Och den innehöll ett gäng förändringar jämfört med den trupp som spelade 4 Nations Face-Off i februari 2025. En spelare som tvingat sig in i truppen är San Jose Sharks toppcenter Macklin Celebrini. Under sin andra NHL-säsong har han levererat på en oväntat hög nivå och ligger i skrivande stund trea i NHL:s poängliga med 60 poäng (21+39) på 39 matcher. Bara Connor McDavid (69) och Nathan MacKinnon (66), som redan var uttagna i den kanadensiska truppen sedan tidigare, har producerat bättre under första halvan av säsongen.
På målvaktssidan gör den kanadensiska ledningen två förändringar jämfört med 4 Nations Face-Off. Kvar finns Jordan Binnington, St. Louis Blues, men Adin Hill och Sam Montembeault ersätts av Darcy Kuemper från Los Angeles Kings och Logan Thompson från Washington Capitals.
Ett Tredje OS för Crosby och Doughty
På backsidan väljer Kanada däremot inte att göra några förändringar alls. Det är samma åtta backar som deltog i 4 Nations som kommer att representera Kanada i OS, om inga skador hinner uppstå innan turneringsstarten.
Bland forwards finns det några nya namn vid sidan av Celebrini. In i laget kommer New York Islanders Bo Horvat, Washington Capitals Tom Wilson och Montréal Canadiens kapten Nick Suzuki. Ut försvinner Floridas Sam Bennett, Philadelphia Flyers Travis Konecny samt Carolina Hurricanes Seth Jarvis, som är skadad.
De enda två spelarna i den kanadensiska truppen som spelat OS tidigare är veteranerna Sidney Crosby och Drew Doughty. Båda två var med i guldlagen 2010 (Vancouver) och 2014 (Sotji), vilket var de senaste gångerna NHL-spelarna deltog i vinterspelen.
Kanada inleder OS i Milano med att möta Tjeckien den 12 februari.
Kanadas OS-trupp i sin helhet
* Spelare med asterisk var uttagna på förhand
Målvakter:
Jordan Binnington, St. Louis Blues
Darcy Kuemper, Los Angeles
Logan Thompson, Washington Capitals
Backar:
Cale Makar, Colorado Avalanche *
Drew Doughty, Los Angeles Kings
Travis Sanheim, Philadelphia Flyers
Devon Toews, Colorado Avalanche
Thomas Harley, Dallas Stars
Colton Parayko, St. Louis Blues
Josh Morrissey, Winnipeg Jets
Shea Theodore, Vegas Golden Knights
Forwards:
Connor McDavid, Edmonton Oilers *
Nathan MacKinnon, Colorado Avalanche *
Sidney Crosby, Pittsburgh Penguins *
Brayden Point, Tampa Bay Lightning *
Sam Reinhart, Florida Panthers *
Macklin Celebrini, San Jose Sharks
Anthony Cirelli, Tampa Bay Lightning
Brandon Hagel, Tampa Bay Lightning
Bo Horvat, New York Islanders
Brad Marchand, Florida Panthers
Mitch Marner, Vegas Golden Knights
Mark Stone, Vegas Golden Knights
Nick Suzuki, Montréal Canadiens
Tom Wilson, Washington Capitals
Den här artikeln handlar om: