Kanada har släppt sin trupp till herrarnas OS-turnering. Och den innehåller bland annat 19-årige genombrottsmannen Macklin Celebrini från San Jose Sharks, som slår sig in i truppen efter en sagolik första halva på säsongen.

Sidney Crosby, Macklin Celebrini och Travis Sanheim återförenas i OS 2026 efter vårens VM-spel i Stockholm.

Foto: Simon Hastegård / BILDBYRÅN

Kanadas OS-trupp är presenterad.

Under en presskonferens på nyårsafton avtäckte general manager Doug Armstrong den 25 man starka truppen som kommer att vara guldfavorit under vinterspelen i Milano/Cortina i februari.

Och den innehöll ett gäng förändringar jämfört med den trupp som spelade 4 Nations Face-Off i februari 2025. En spelare som tvingat sig in i truppen är San Jose Sharks toppcenter Macklin Celebrini. Under sin andra NHL-säsong har han levererat på en oväntat hög nivå och ligger i skrivande stund trea i NHL:s poängliga med 60 poäng (21+39) på 39 matcher. Bara Connor McDavid (69) och Nathan MacKinnon (66), som redan var uttagna i den kanadensiska truppen sedan tidigare, har producerat bättre under första halvan av säsongen.

På målvaktssidan gör den kanadensiska ledningen två förändringar jämfört med 4 Nations Face-Off. Kvar finns Jordan Binnington, St. Louis Blues, men Adin Hill och Sam Montembeault ersätts av Darcy Kuemper från Los Angeles Kings och Logan Thompson från Washington Capitals.

Ett Tredje OS för Crosby och Doughty

På backsidan väljer Kanada däremot inte att göra några förändringar alls. Det är samma åtta backar som deltog i 4 Nations som kommer att representera Kanada i OS, om inga skador hinner uppstå innan turneringsstarten.

Bland forwards finns det några nya namn vid sidan av Celebrini. In i laget kommer New York Islanders Bo Horvat, Washington Capitals Tom Wilson och Montréal Canadiens kapten Nick Suzuki. Ut försvinner Floridas Sam Bennett, Philadelphia Flyers Travis Konecny samt Carolina Hurricanes Seth Jarvis, som är skadad.

De enda två spelarna i den kanadensiska truppen som spelat OS tidigare är veteranerna Sidney Crosby och Drew Doughty. Båda två var med i guldlagen 2010 (Vancouver) och 2014 (Sotji), vilket var de senaste gångerna NHL-spelarna deltog i vinterspelen.

Kanada inleder OS i Milano med att möta Tjeckien den 12 februari.

Kanadas OS-trupp i sin helhet

* Spelare med asterisk var uttagna på förhand

Målvakter:

Jordan Binnington, St. Louis Blues

Darcy Kuemper, Los Angeles

Logan Thompson, Washington Capitals

Backar:

Cale Makar, Colorado Avalanche *

Drew Doughty, Los Angeles Kings

Travis Sanheim, Philadelphia Flyers

Devon Toews, Colorado Avalanche

Thomas Harley, Dallas Stars

Colton Parayko, St. Louis Blues

Josh Morrissey, Winnipeg Jets

Shea Theodore, Vegas Golden Knights

Forwards:

Connor McDavid, Edmonton Oilers *

Nathan MacKinnon, Colorado Avalanche *

Sidney Crosby, Pittsburgh Penguins *

Brayden Point, Tampa Bay Lightning *

Sam Reinhart, Florida Panthers *

Macklin Celebrini, San Jose Sharks

Anthony Cirelli, Tampa Bay Lightning

Brandon Hagel, Tampa Bay Lightning

Bo Horvat, New York Islanders

Brad Marchand, Florida Panthers

Mitch Marner, Vegas Golden Knights

Mark Stone, Vegas Golden Knights

Nick Suzuki, Montréal Canadiens

Tom Wilson, Washington Capitals



