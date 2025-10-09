Oscar Lindberg har dominerat i SHL under säsongsstarten.

Nu vill Joel Lundqvist se att han är med i Tre Kronors OS-trupp nästa år.

– Jag tycker absolut att han ska vara med i diskussionen, säger Lundqvist.

Joel Lundqvist vill se Oscar Lindberg i den svenska OS-truppen. Foto: Bildbyrån (Montage)

Nio matcher. Åtta mål. Åtta assist. 16 poäng.

Det är Oscar Lindbergs facit under starten av SHL-säsongen där han har gjort poäng i varenda match så här långt och redan är överlägsen i toppen av poängligan.

Nu vill TV4-experten Joel Lundqvist att Skellefteå-stjärnan ska vara med och slåss om en plats i Tre Kronors trupp till OS i Milano nästa år, trots att NHL-stjärnorna ska vara med.

– Jag tycker absolut att han ska vara med i diskussionen kring en OS-plats. Det är inte bara att han är skicklig offensivt utan han är en bra tekare och är smart där ute i det defensiva spelet. Han kan ju spela i en tredje- eller fjärdeformation också och behöver inte gå in i en toppkedja. Jag tycker att han helt klart, med den nivån som han ligger på nu, ska vara med i förhandssnacket, säger Lundqvist i TV4:s studiosändning ”Hockeytorsdag”.

Tar Oscar Lindberg plats i Tre Kronors trupp till OS?

Tidigare OS-turneringar när NHL-stjärnorna deltagit har Tre Kronor ändå skickat minst en SHL-spelare. 2014 var Jimmie Ericsson med i OS-truppen, 2010 var det Stefan Liv, Magnus Johansson och Peter Forsberg och vid OS-guldet 2006 var Stefan Liv, Ronnie Sundin, Mika Hannula och Jörgen Jönsson med från Elitserien.

Enligt Lundqvists expertkollega Almen Bibic är dock konkurrensen tuffare nu vilket talar för att Oscar Lindberg inte kommer att få spela OS trots succén i SHL under hösten.

– Jag tror att vi har för många alternativ där borta i Nordamerika. Därför kommer han inte få vara med. Men är det någon som ska vara med från Europa, då är det klart att han ska vara med på listan. Men vi har alldeles för många alternativ och jag tror inte att det kommer att hända, säger Bibic.

Oscar Lindberg vann SHL:s poängliga med 51 poäng på 50 matcher säsongen 2023/24 och förra säsongen kom han fyra med 47 poäng på 52 matcher. Nu satsar Lindberg dock mot en andra poängligatitel.

